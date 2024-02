‘Tering tyfus terf’ Anouk voert ‘liefdevol en eerlijk’ gesprek met trans vrouw

Anouk, die onlangs een transfoob bericht deelde op Threads, heeft zich herpakt. Naar aanleiding van de reacties die ze met haar post losmaakte, besloot ze op bezoek te gaan bij Milly, een trans vrouw uit Noord-Holland. Met haar had ze “een liefdevol, eerlijk en openhartig gesprek waarin we meerdere inzichten over ons leven met elkaar hebben gedeeld”, schrijft Anouk.