Tentoonstelling in Europarlement stelt corruptie van Wilders’ vriend Orbán aan de kaak

Ter gelegenheid van het bezoek van Viktor Orbán werd deze week in het Europees Parlement een tentoonstelling geopend over de corrupte wijze waarop de Hongaarse premier EU-gelden uitgeeft. ‘Where is our money, Mr. Orbán?’, luidt de titel van de expositie.

De nieuwsbrief Brusselse Nieuwe beschrijft wat er zoal te zien is: “[B]ijvoorbeeld het 'boomkroonpad' in Nyírmártonfalva, in het oosten van Hongarije. Met Europees geld is een hoge houten loopbrug door de bossen tot stand gekomen. Het vreemde is alleen dat het bos eromheen na de bouw is weggehaald. Wat overblijft is een nutteloze loopbrug van niets naar nergens.”