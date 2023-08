Tenerife brandt en bestrijders staan voor een helse klus Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 399 keer bekeken • bewaren

Huiveringwekkende beelden van Tenerife waar een bosbrand die dinsdagavond laat begon in het beschermde nationaal park steeds verder om zich heen grijpt. Het getroffen gebied heeft nu al een omtrek van 41 kilometer en beslaat 3.273 hectare. De rookwolken reiken zes kilometer hoog. Het is de lastigste brand in 40 jaar tijd en dat komt vooral omdat het eiland kurkdroog is en de aanhoudende wind de vlammenzee vaart geeft. Het getroffen gebied is ook zeer moeilijk toegankelijk.

Inwoners worden in de bedreigde beelden zijn geëvacueerd, samen met hun levende have zoals kippen en andere huisdieren. In allerijl wordt zoveel mogelijk droog materiaal rond de woningen verwijderd maar ondertussen worden bezittingen in pick up trucks geladen en afgevoerd omdat onzeker is of de brandweer in staat zal zijn het oprukkende vuur bij de huizen weg te houden.

De autoriteiten meldden vrijdag dat de weersomstandigheden iets gunstiger zijn geworden waardoor brandbestrijders enige grip op de branden hebben gekregen en de opmars van de vlammen weten te vertragen. Wel wordt gewaarschuwd dat het vuur weer kan oplaaien zo gauw de omstandigheden veranderen.

Voor de massaal op het eiland aanwezige toeristen dreigt geen gevaar, meldt Trouw:

Nederlandse toeristen hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken over de groter wordende natuurbrand in het noorden van Tenerife. Dat zeggen reisorganisaties Tui, Corendon en Sunweb in reactie op de recente ontwikkelingen op het Spaanse eiland. De ondernemingen benadrukken dat de natuurbranden in het minder toeristische noorden woeden. De toeristen verblijven in het zuidelijke gedeelte van het eiland. "Het enige is dat we excursies naar het noorden moeten annuleren", zegt een woordvoerder van Corendon. "Verder hebben de branden geen impact op onze reizen."

Vermoed wordt dat de brand bewust is aangestoken. Als gevolg van de natuurverschijnselen die gepaard gaan met de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis, zoals ongekende droogte, is de dreiging groter dan anders. Talloze andere gebieden op het noordelijk halfrond worden deze zomer getroffen door bosbranden die ingrijpender zijn dan gebruikelijk. De klimaatcrisis versterkt daardoor de gevolgen van de branden die vervolgens de klimaatcrisis weer verder aanjagen.

De Nederlandse vereniging op Tenerife meldt: