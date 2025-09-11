Ten minste negen moskeeën slachtoffer van intimidatie, ontvangen haatbrieven besmeurd met 'bloed' Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 159 keer bekeken • bewaren

Negen moskeeën in verschillende steden hebben deze week haatbrieven ontvangen die besmeurd zijn met rode vlekken die op bloed lijken. Dat meldt het AD. De brieven bevatten teksten als "Islam is geen haar beter dan nazisme" en "De islam moet dood", evenals een spotprent van de profeet Mohammed. De eerste brief werd vorige week ontvangen door de Ayasofya-moskee in Rotterdam, waarna acht andere moskeeën in Rotterdam, Tilburg, Eindhoven, Arnhem en Den Haag dezelfde post kregen.

De moskeeën reageren geschokt en eisen extra veiligheidsmaatregelen. "Dit is een heel duidelijk statement dat we zeer serieus nemen", zegt Mohamedi Elharch van de Essalam-moskee in Rotterdam. Alle getroffen moskeeën doen aangifte bij de politie. De Islamitische Stichting Nederland heeft sinds 2015 ongeveer driehonderd anti-islamitische haatacties tegen moskeeën geregistreerd, variërend van dreigende brieven tot pogingen tot brandstichting.

Moskeevertegenwoordigers wijzen op de groeiende moslimhaat en vrezen dat de papieren bedreigingen kunnen escaleren naar fysieke acties. Ze pleiten voor dezelfde beveiligingsmaatregelen als synagogen krijgen. Partij Denk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Rotterdamse college en eist structurele politiebewaking en cameratoezicht bij moskeeën.