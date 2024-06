Temperatuur stijgt in Noord-Amerika tot 20 graden hoger dan normaal, boven 40°C

In Noord-Amerika wordt gewaarschuwd voor een aanzwellende hitte die tot veel hogere temperaturen leidt. De toename van de warmte kan wel 15 tot 20 graden bedragen. De inwoners moeten rekening houden met temperaturen van wel 35 graden, met in sommige delen langs de oostkust en in het Midwesten uitschieters tot boven de 40. Er zijn grote zorgen dat de hitte tot uitbraak van veel bosbranden gaat leiden.

"Een hittekoepel ontstaat wanneer aanhoudende hoge druk warmte boven een gebied vasthoudt, en dit meerdere dagen duurt. De lucht onder de koepel is droog en warmt door dalende lucht (hogedruk) extra op (fietspompeffect). De hogedruk en droge lucht zorgt bovendien voor veel zon en vaak een hittegolf in de zomermaanden. Pas als de hoge druk breekt door veranderingen in de straalstroom, dalen de temperaturen. Een hittekoepel verschilt van een hittegolf: een hittegolf is een periode van hitte en wordt veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder een hittekoepel. Momenteel bouwt zich een sterke hittekoepel op boven het (noord)oosten van Noord-Amerika, resulterend in de eerste significante hittegolf van het jaar in deze regio’s."