Temperatuur in Marokko stijgt voor het eerst tot boven de 50 graden

In Marokko is voor het eerst in de geschiedenis een temperatuur van boven de 50 graden gemeten. Op vrijdag was het in de zuidelijke kuststad Agadir 50,4 graden, heeft het nationale meteorologische dienst bekendgemaakt. Vorige maand, op 13 juli, werd met 49,9 graden een eerder record verbroken in Smara, een stad in de door Marokko bezette Westelijke Sahara.