Televisiester Joost Prinsen (83) overleden

De acteur, presentator en tv-maker Joost Prinsen, die in de jaren '70 naam maakte als Erik Engerd in De Stratemakeropzeeshow van de VARA, is op 83-jarige leeftijd overleden. De laatste tijd was Prinsen vooral bekend dankzij Het Mes op Tafel, een quiz die hij zelf had bedacht.

Joost Prinsen vergaarde roem met De Stratemakeropzeeshow, maar beschouwde zijn docentschap aan de Kleinkunstacademie als zijn beste rol. Ook was hij een van de bedenkers en presentator van de populaire tv-quiz Met het mes op tafel. Prinsen wás het mes. Deze maandag overleed hij, laten zijn dochters en zijn vriendin Noraly Beyer weten aan NRC. (...) De boomlange Prinsen had een ongekend arbeidsethos en hield intens van zijn werk. Hij bleef zich tot zijn dood verbazen over ijdele vakgenoten zonder zelfspot en zich ergeren aan populistische politici. Toch pretendeerde hij niet het zelf allemaal beter te weten. En ook daarvoor had hij een gepaste verklaring paraat, ontleend aan zijn favoriete schrijver Nescio: „Het leven heeft mij, godzijdank, bijna niets geleerd.”

De uitzonderlijke mediapersoonlijkheid overleed aan de gevolgen van kanker en een herseninfarct.