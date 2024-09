Teleurgestelde kiezer gearresteerd wegens poging tot aanslag op Trump Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 311 keer bekeken • bewaren

In de VS is een na een korte achtervolging een 58-jarige man gearresteerd die ervan verdacht wordt dat hij een aanslag op Donald Trump wilde plegen. De presidentskandidaat was zoals zo vaak aan het golfen bij zijn eigen luxe resort in Florida toen de Secret Service zag dat de gewapende man zich schuil hield in de bosjes. Hij bevond zich op enkele honderden meteres afstand van Trump en stak een vuurwapen door het hek. Preventief werd door de beveiligingsagenten het vuur geopend maar de man wist te ontkomen en werd 70 kilometer verderop klemgereden.

Uit onderzoek door journalisten werd duidelijk dat de man, die een lang strafblad heeft, zeer actief was op social media. In 2016 had hij op Trump gestemd maar hij verklaarde teleurgesteld te zijn in de Republikeinse kandidaat. In onsamenhangende berichten pleitte bij onder meer voor militaire steun aan Oekraïne.

Hij reisde kort na de Russische invasie af naar de Oekraïense hoofdstad in de hoop mee te kunnen vechten aan het front, maar zou zijn afgewezen omdat hij als vijftiger zonder militaire ervaring „geen ideale kandidaat was”. Hierop zou hij een vreemdelingenlegioen hebben willen vormen, onder meer met oproepen aan Aghanistan-veteranen uit het Amerikaanse leger om zich te melden.