Telegraaf stookte vuurtje ‘antisemitische brandstichting’ op, nu lijkt bewoner zelf achter brand te zitten

“Joods gezin ontsnapt aan vuurzee in boerderij Drachten, brand mogelijk aangestoken”, kopte De Telegraaf begin deze maand. Op de kop kwam al direct kritiek (waarom zou je vermelden dat het gezin joods is?), maar het dagblad vermoedde een antisemitische achtergrond. Daarbij baseerde de krant zich op bewoner David.

“Hoe de brand ontstond? David is stellig en denkt dat de brand is aangestoken omdat hij al enige tijd bedreigd zou worden. Er zijn volgens hem twee mogelijkheden. Brandstichting vanwege zijn Joodse en Israëlische achtergrond of vanwege een financieel conflict.”

Enkele weken later blijkt de vork toch anders in de steel te zitten, meldt de Leeuwarder Courant. De politie heeft de 47-jarige bewoner van de woonboerderij inmiddels opgepakt op verdenking van brandstichting in zijn eigen woning.