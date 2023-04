Telegraaf en SBS trappen gretig in nep-Playboyfoto van Franse staatssecretaris

Het leek zo’n sappige rel: de Franse staatssecretaris voor Sociale Economie en Gemeenschapsleven Marlene Schiappa die met prominent decolleté en zichtbaar ondergoed de cover van Playboy siert. Dat vonden ook onder meer de Telegraaf en SBS-talkshow HLF8. Alleen, het blijkt volkomen lulkoek. De foto is een vervalsing en het was niet eens heel moeilijk om dat te achterhalen.

Dat Schiappa de cover van het mannenblad siert, is wel waar overigens. Maar niet met de foto die al enkele dagen de ronde doet over sociale media. Daarop is ze in bovengenoede pose te zien, met op haar borst de cijfers 493 geschreven, een knipoog naar wetsartikel 49.3 dat Macron gebruikt om het parlement te passeren in de stemming rond de pensioenhervorming.