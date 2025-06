Telegraaf-columnist zegt lidmaatschap PvdA op Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1351 keer bekeken • bewaren

Telegraaf-columnist Ronald Plasterk heeft na bijna vijftig jaar zijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd. De voormalige minister zegt in zijn column dat hoewel hij het niet altijd eens was met partijstandpunten over kernenergie, de EU en immigratie, dit voor hem acceptabele meningsverschillen waren binnen een partij.

De druppel die de emmer deed overlopen was volgens de pedante professor het standpunt van GroenLinksPvdA over Israël. Plasterk verwijst naar een motie die volgens hem in essentie betekent dat Nederland niet zou moeten bijdragen aan Israëls verdedigingssysteem Iron Dome, wat hij ten onrechte interpreteert als het toestaan dat Israël "platgegooid" wordt. De door rechtsextremist Geert Wilders ooit gedroomde PVV-premier noemt dit een "absolute lakmoesproef voor goed en kwaad" en zegt dat de PvdA onder Frans Timmermans hiermee "voor het kwaad kiest."

Plasterk beschrijft het als een binaire keuze zonder grijstinten: je vindt dat Israël zijn bevolking mag beschermen of niet. Hij spreekt ook van inconsistentie binnen de partij, die wel bereid zou zijn defensie-uitgaven te verhogen vanwege Amerikaanse druk, maar niet zou willen bijdragen aan de bescherming van Israëlische burgers. Een enorme drogreden, maar daarin grossiert Plasterk in zijn columns. Het afscheid na bijna vijftig jaar lidmaatschap doet hem naar eigen zeggen pijn, maar dat is vermoedelijk niet geheel wederzijds.