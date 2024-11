Telegraaf-columnist Nausicaa Marbe klaagt over Telegraaf-praktijken Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 573 keer bekeken • bewaren

Hypocrisie is een te milde term om het te benoemen. Telegraaf-columniste Nausicaa Marbe klaagt op sociale media over de beeldredactie van de NOS. Die heeft namelijk de tegenwoordigheid van geest om de van oorlogsmisdaden verdachte Israëlische premier Netanyahu net zo in beeld te brengen als hij in de praktijk is: een agressief intimiderend type.

"Objectieve portretkeuze bij het NOS-journaal, zeg. De ongunstige foto van een woeste, driftig orerende en gesticulerende Netanyahu moet de kijker karikaturaal inprenten dat het arrestatiebevel voor een onmens geldt," klaagt Marbe op X.

Zoals wel vaker leidt dit soort ophitserij meteen tot klachten richting Joop. "Zelfs het journaal is al over gegaan tot rare of te ver ingezoomde foto's van mensen plaatsen, zoals jullie ook doen. Wat droevig dat je dat als nieuwsmedium nodig hebt," schrijft een anonieme klager aan Joop. Vandaar dat we er even naar keken anders was het ons ontgaan.

In werkelijkheid is De Telegraaf natuurlijk degene die al sinds mensenheugenis bepalend is met het soort beeldvorming waarvan Marbe nu de NOS beschuldigt. Zo schrijft Femke Halsema er over in Pluche, het boek over haar tijd in Den Haag. De huidige burgemeester van Amsterdam had toen al te maken met een permanente haatcampagne van de ochtendkrant tegen haar persoon. Ze beschrijft een ontmoeting in 2008 met de toenmalige hoofdredactteur van De Telegraaf. "Paul Jansen vertelt mij lachend dat men zich bij De Telegraaf ermee vermaakt bij elk artikel de allerlelijkste foto van mij te plaatsen."