Tekort aan medisch materiaal: Nederland negeerde waarschuwing WHO

13 apr. 2020 - 10:52

@ Richard58 Jij schrijft: Daan ik weet dat het vergeefse moeite is om in discussie te gaan, Voor jou wel voor mensen die iets serieus te melden hebben niet. En je schrijft: In een andere thread heb ik al weergegeven dat je psychologisch een open boek bent. Je hebt een reeks ongefundeerde beledigingen opgeschreven meer niet. En je schrijft: Als je wilt weten welke eigenschappen ik lees in jouw reacties zou zeggen kijk nog eens naar die andere thread. Het boeit mij niet zo. Mensen die voor de eerste keer een psychologie boek moeten lezen zien bij zichzelf en anderen altijd allerlei ziektebeelden. Die fase ligt bij mij al een hele tijd achter mij. Ik heb dan ook niet de minste belangstelling voor jouw opvattingen over mij. @ Minoes&tuin Jij schrijft: Daan wil nog steeds niet zeggen dat de ouderen in verzorgingshuizen en hun kinderen, zo ook gehandicapten helemaal geen keuze gelaten wordt, laat staan een vrije keuze, Natuurlijk hebben die een keuze, gehandicapte kinderen kunnen bij hun ouders in huis en kinderen kunnen hun bejaarde ouders in huis nemen. Daarnaast is 40% van de ouderenzorg instellingen besmet en dus 60% niet. Dus er is altijd een keuze. Bovendien stelde je de vraag niet met betrekking tot de ouderen in de ouderenzorg maar over jezelf. Daar heb je gewoon antwoord opgekregen. Reageer op dat antwoord in het verlengde van je eigen vraag en hou op met het uitgemolken SP-gejank. Ik heb dat nu enige 100-derden tekstjes lang gezien en het is slaapverwekkend. Ik geef jou een eerlijk en oprecht antwoord ga daar dan ook zo mee om. Dit tekstje van jou is weer hopeloos hypocriet. De tekst van je is overdreven, hysterisch en onterecht. Maar erger is dat het een zinvolle discussie onmogelijk maakt. Niet zo zeer tussen jou en mij, want ik heb geen enkel geloof in jouw oprechtheid, maar dit dit ook het geluid dat de SP en andere populisten de samenleving insturen. Er zijn in een joods ouderen zorgcentrum 22 mensen overleden en 15 besmet. Dat is vervelend maar de vermoedelijke besmetting is ontstaan tijdens een joods feest. Die mensen hebben de mogelijkheid gehad, wellicht sowieso voor het laatst in hun leven, deel te nemen aan iets dat belangrijk voor hen was. Respecteer dat nou eens. Mensen maken dat soort keuzes en terecht. Kwetsbare en oude mensen worden in de socialistische heilstaat allemaal 105 om vervolgens met Das Kapitaal onder de arm vredig in te slapen en op weg gaan naar de arbeidershemel. Maar buiten die ideologische droom gaat het leven anders. Respecteer dat en steun mensen en hun nabestaanden met het verdriet en hou op met de SP-hysterie, Niemand schiet er iets mee op. Er is een pandemie en er gaan duizenden mensen dood. Heel veel een paar maanden eerder dan zonder pandemie. Maar de boodschap verspreiden dat deze mensen zonder pandemie het eeuwige leven zouden hebben is een leugen die het verdriet alleen maar erger maakt. Dat is een van de redenen waarom ik een steeds grotere weerzin tegen SP en aanhang begin te krijgen.