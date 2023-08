Tekort aan kraamverzorgsters, daarom minder zorg beschikbaar bij tweede kind

10 aug. 2023 - 9:10

De kraamzorgmedewerksters vormen een kleine selecte groep. Er zijn er ongeveer 9000. Er zijn keer op keer perioden waarin er sprake is van een aanzienlijk tekort. 30 jaar geleden al, 20 jaar geleden. De beroepsvereniging kraamzorg medewerkers is meermalen actief betrokken geweest bij het oplossen van het probleem en uiteraard verschillende werkgevers. Het uiteindelijke probleem is een landelijk slechte personeelsplanning. Er worden structureel te weinig nieuwe beroepsbeoefenaren opgeleid en van tijd tot tijd ontstaan er door een toenemend aantal geboortes, en een piek in het vertrek van medewerkers grote problemen. Op dit moment zijn ze echter nog groter dan in het verleden. Toch blijft de oplossing hetzelfde. Gewoon genoeg nieuwe mensen opleiden. Er is voldoende belangstelling voor het beroep. Maar voldoende opleidingsplaatsen en stageplaatsen beschikbaar stellen is vaak het probleem. Evenals goed arbeidsmarktonderzoek en een valide beeld van de vraag naar nieuwe medewerkers over 3 tot 5 jaar. Maar meer is het niet. Het probleem ontstaat vooral door het falen van betrokken partijen. Die zouden hun werk beter moeten doen.

