Tekort aan geneesmiddelen groter dan ooit

25 jan. 2024 - 11:22

Je hebt er duidelijk verstand van Frits! 1. De snelheid waarmee Covid vaccins op de markt gekomen zijn is ongekend. In plaats van belonen van deze bedrijven ga je zitten zeuren over een paar euro per wereld bewoner die ze hebben verdiend om een pandemie onder controle te krijgen. Het was veel beter geweest om het uit te laten razen, niet? Besef je ook dat er nogal wat bedrijven zijn geweest die er veel geld aan verloren hebben? Omdat hun vaccin niet snel of goed genoeg was? 2. Volgens mij is deze markt bijna perfect: als je niet betaalt, krijg je niet wat je wilt. Als er geld verdiend kan worden krijg je echt wel geneesmiddelen. Maar omdat alle merkloze geneesmiddelen uitgeknepen worden, zullen er geen grote voorraden werkzame stoffen en hulpstoffen aangehouden worden. En dasrvan komt steeds meer uit China, lekker goedkoop. Er hoeft maar een kleine tegenslag te zijn, en er kan niet meer worden geproduceerd. En dan krijgen wij niets, want we hebben regelgeving die de laagste prijs bevoordeelt. En die is lager dan in de meeste andere landen, die dan nog wel iets krijgen. 3. Er zijn steeds meer geneesmiddelen voor zeldzame ziekten. Een in Nederland gevestigde farmaceut (Pharming) doet niet anders. 4. Meer overheidsbemoeienis? De ontwikkeling van geneesmiddelen in het voormalige Oostblok kon niet in de schaduw staan van wat er in het westen gebeurde. 5. Ik ben blij met de farmaceutische industrie. Na schoon drinkwater hebben zij de grootste invloed gehad op onze gezondheid.