Tekort aan beveiligers wordt nog een probleem in dit land van haat en nijd

Dat er een groot tekort aan beveiligers is tekent de huidige staat van ons land. Het komt nog zo ver dat de ene helft van het land beveiligd moet worden tegen de andere helft. Als de vrijheid van meningsuiting zodanig onder druk komt te staan dat je niets meer kunt zeggen zonder te worden bedreigd, dan zijn we echt op de verkeerde weg.

Onze mogelijk toekomstige premier moet worden aangesproken op zijn voorbeeldgedrag. Wat denkt hij dat het doet met groepen die door hem met moreel grensoverschrijdende uitspraken worden weggezet, denk aan “criminele Marokkanen”, “gelukzoekende immigranten”, “baantjesinpikkende arbeidsmigranten” of “woninginpikkende asielzoekers”? Eigenlijk zegt onze mogelijk toekomstige premier: “zonder jullie zou het veel beter gaan met ons land, en zouden onze problemen zijn opgelost, dus wegwezen hier”. Daarmee raken we hele bevolkingsgroepen in hun ziel.