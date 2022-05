Tegen woke, tegen cancellen: 'Amerikaanse bloedbaden moeten uitgeroepen worden tot immaterieel werelderfgoed'

30 mei 2022 - 10:11

@drs. Queyncken Ik zou zeggen dat het hoogtepunt toch ligt in dat dansje uit Reservoir Dogs; een gewelddadige film, die ik niet ken en ook niet wil zien; maar dat dansje is overal op internet (Youtube) te vinden. Wikipedia verwijst er als volgt naar: "Terwijl Blonde danst op Stealers Wheels Stuck in the Middle with You, martelt hij Nash en snijdt hij zijn rechteroor af met een scheermes." Mijn geestesoog ziet inderdaad met gemak, onder vergelijkbare omstandigheden!, zekere Trump een dergelijk dansje uitvoeren...