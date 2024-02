Tegeltjeswijsheid Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 129 keer bekeken • bewaren

Sommige wereldwijsheden staan niet op tegeltjes maar vind je in de prachtig simpele bondigheid van menig liedtekst. Geen obligate rijmelarij maar wijze lessen gevangen in eenvoudige metaforen.

Een perfect voorbeeld hiervan is de soundtrack van de tv-serie ‘The gambler’. De serie over beroepsgokkers heeft weinig eeuwigheidswaarde en is in elk geval niet blijven plakken in mijn brein maar de tekst van dat nummer zit voor altijd op diezelfde plek gegrift. In een notendop wordt een succesvol mensenleven geschetst. Na het bietsen van een slok whiskey en een peuk volgen wijze woorden en blaast de raadgever vervolgens zijn laatste adem uit.

Kent u een mooi Nederlands equivalent voor ‘Full circle’? Het gaat dus om het hart van de song waarin de gokker aan het eind van zijn leven doorgeeft wat hij van het leven heeft geleerd. Zo pathetisch als dat moge klinken, zo knap is die tekst in elkaar gezet.

Tekstschrijver Alan Schlitz jr. dicht aldus:

“If you’re gonna play the game boy, you gotta learn to play it right. You gotta know when to hold ‘em, know when to fold ‘em, know when to walk away and know when to run. You never count your money, when you’re sittin’ at the table, there’ll be time enough for countin’, when the deal is done.

“..the secret to survivin’ is knowin’ what to throw away and knowin’ what to keep. ‘Cause every hand’s a winner and every hand’s a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep”.

Mocht een en ander u uitsluitend als een ordinaire handleiding klaverjassen in de oren klinken dan kunt u hier stoppen met lezen. Voor de goede verstaander begint het hier echter pas.

Vertaal dit eenvoudig Engelse tekstje naar ons prachtige Nederlands en u hoort hier een handleiding voor het leven zélf. Een haiku bijna. Verpletterend simpel en tegelijk zo ongelooflijk waar. Vervang het woord ‘game’ met ‘het leven’ en daar verschijnt uw kant-en-klare instructie voor gegarandeerd succes.

Nu is het leven uiteraard niet simpelweg te vatten in slogans en one-liners alleen maar deze begrippen ontlenen daar natuurlijk wel hun bestaansrecht aan. Met andere woorden; hier is érg goed over nagedacht.

Waar de filosoof ellenlange verhandelingen nodig heeft om zijn hersen- en zieleroerselen met ons te delen daar balt de liedschrijver al zijn levensinzicht in een simpel refrein samen. Verkooptrainers kunnen hier hun commerciële hart ophalen, hun lijvige marketinghandboeken de deur uit doen en hun verkoopstrategieën herzien. Het zo bedrieglijk eenvoudige tekstje herbergt bovendien alleen maar positiviteit in zich: hoop, een aanmoediging tot discipline en daarmee een garantie voor succes.

Voor de negatieve facetten van het leven en hoe daar mee om te gaan verwijs ik u wederom naar de grote filosofische denkers.