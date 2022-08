Tectonische plaat gevonden onder Groningen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 151 keer bekeken • bewaren

Jaknikker (foto: flickr/Sjaak Kempe)

Niet aardgaswinning maar plaattectoniek is misschien de oorzaak van de aardbevingen in Groningen. Dit staat in een nieuw rapport dat werd gepresenteerd aan de parlementaire commissie aardgaswinning, die deze week getuigen hoort.

Het rapport is opgesteld door het Amerikaanse ingenieursbureau Gastonics in opdracht van de NAM, het bedrijf dat het Groningse gasveld exploiteert. ‘Dit bedrijf is gespecialiseerd in het vinden van tectonische platen in gaswinningsgebieden’, aldus de NAM in een begeleidende brief. ‘Het is dus geen onderzoeksresultaat dat je even terzijde schuift. Het lijkt nu steeds een vaststaand gegeven dat de aardbevingen door de aardgaswinning komen, maar dat hoeft dus helemaal niet waar te zijn.’

Volgens Gastonics is de aardplaat niet eerder opgevallen, omdat hij zo klein is. Normaal gesproken hebben tectonische platen het formaat van een continent. Kleinere platen bevinden zich op de breuklijnen tussen grote platen. ‘Deze visie is achterhaald’, stelt Gastonics. ‘Wij hebben al meerdere nanoplaten middenin grote platen gevonden. Het is als met vulkanen. De meeste zitten op breuklijnen, maar ze zitten ook op hotspots, zoals de Canarische Eilanden. Groningen is volgens ons waarschijnlijk een tectonische aardbevingshotspot.’

Nieuwsgierig

Geologen maakten direct gehakt van het rapport. Het zou lariekoek zijn, bedoeld om twijfel te zaaien over wetenschappelijke inzichten. Gastonics bestrijdt dit: ‘De gedachte dat aardgaswinning voor aardbevingen zorgt is relatief nieuw. De theorie van tectonische platen is meer dan een eeuw oud en staat wetenschappelijk als een huis. Het zou heel kwalijk zijn wanneer de regering onze vondsten zonder nadere studie terzijde shuift.’

‘Ik heb tegenover de commissie erkend dat we nieuwsgieriger hadden moeten zijn’, aldus voormalig NAM-directeur Bart van de Leemput. ‘En nou zijn we een keer nieuwsgierig, met opmerkelijke resultaten, en dan is het weer niet goed. Je kunt ons wel verwijten dat we twintig jaar geleden niet open stonden voor nieuwe informatie, maar dan hoeveel is dat waard als je nu zelf informatie afwijst die niet goed in je straatje past?’

Hangende onderzoek naar de tectonische theorie zou aardgaswinning niet langer als oorzaak van de Groningse bevingen aangewezen mogen worden, aldus de NAM. Zeker niet nu de gasprijzen de pan uit rijzen en er goed te verdienen valt. Regeringspartij VVD liet in reactie weten wel wat te zien in deze zienswijze.

Eerder verscheen op christianjongeneel.nl