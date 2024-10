Tech is de nieuwe tabak, zo worden kinderen verslaafd gemaakt aan apps

Kinderen komen steeds vroeger in aanraking met verslavende apps en de gevolgen daarvan zijn desastreus. Zo veranderen hun hersenen onder invloed van beeldschermen en raken de jonge kijkers emotioneel gehandicapt. Kassa laat met een experiment zien hoe dat in de praktijk werkt.

In Zweden grijpt de overheid in. Kinderen tot 2 jaar mogen helemaal niet in aanraking komen met schermen omdat het zo schadelijk is. "Je kunt het vergelijken met roken, dat houden we ook weg uit de buurt van kinderen," legt Kim van Sparrentak, europarlementariër voor GroenLinks uit. Zij wil met wetgeving de schadelijke invloed van techbedrijven beperken.