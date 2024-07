'Te weinig middelen beschikbaar voor totale oorlog in het Midden-Oosten'

Binnen 24 uur zijn twee leiders van groeperingen die in oorlog zijn met Israël om het leven gebracht. Bij een bombardement door de Israëlische luchtmacht op Beiroet dinsdag is volgens de regering van Netanyahu ook het doelwit, de hoogste militaire commandant van Hezbollah, gedood. Daar verloren ook anderen, waaronder twee kinderen, hun leven door het bombardement.

Enkele uren later werd met een aanslag in de Iraanse hoofdstad Teheran de politiek leider van Hamas vermoord. Ismail Haniyeh woonde ver van het oorlogsgeweld in afwisselend Qatar en Turkije maar bracht een bezoek aan Teheran vanwege de inauguratie van de Iraanse president Masoud Pezeshkian. Iran is de belangrijkste steunpilaar van Hamas, datzelfde geldt voor Hezbollah.