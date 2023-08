Te weinig inleverpunten voor alle statiegeldflessen

8 aug. 2023 - 9:08

PS Natuurlijk is het wél een schande dat we in de huidige wereld van zwervers en voedselbanken et cetera zijn terechtgekomen. Dus... het bovenstaande dient slechts als tussenoplossing. Ach nee, al doordenkend is het gewoon géén oplossing. Het begon ermee dat ik dacht: waarom zijn die blikvangers van tien jaar geleden eigenlijk weggehaald? Oké, sorry, volgende keer beter.