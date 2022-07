Te koop aangeboden: vlees van vrije uitloop-honden

Wie de moeite neemt om Elwood’s te bedreigen, had echter beter even de moeite kunnen nemen om door te lezen. De site is namelijk bedoeld om aandacht te vragen voor het feit dat het ene dier onder erbarmelijke omstandigheden klaargemaakt wordt voor de slacht, terwijl dat voor het andere dier ondenkbaar zou zijn. Volgens bedenker Molly Elwood heeft dat er onder meer mee te maken dat vleesproducten niet meer werkelijk worden geassocieerd met het dier waar het vandaan komt: ‘Als het op je bord ligt, zie je het dier niet en dan is het makkelijk om er niet verder over na te denken. Deze website verandert dat.’