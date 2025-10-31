Tata Steel Nederland, verdubbelde salarissen voor directie en een openbare reactie die uitblijft Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 115 keer bekeken • bewaren

Roel Berghuis Oud-Vakbondsbestuurder FNV Persoon volgen

CEO van Tata Steel Nederland, Hans van den Berg | ANP / Jeroen Jumelet

Op 8 oktober jl. kopte platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money met: ‘Salaris van Tata-directie verdubbeld, terwijl medewerkers geen kerstpakket meer krijgen’.

Het jaarsalaris van een directielid van Tata Steel Nederland bedraagt gemiddeld één miljoen euro, volgens Follow the Money-journalist Jan Daalder. Dat is ruim het dubbele van vier jaar geleden. Ondertussen stagneerden de salarissen van werknemers en is er vanwege de miljoenenverliezen op vrijwel alles bezuinigd, van koffie tot schoonmaak. En waarbij al maanden - als gevolg van een aangekondigde grote reorganisatie en massaontslag - duizenden collega’s in onzekerheid zitten over hun toekomst.

Daags voor het artikel sloten Tata en het ministerie van Klimaat en Groene Groei een intentieovereenkomst over een vergroeningsubsidie van twee miljard euro. Er zijn afspraken gemaakt over doelen, financiering en planning die moeten leiden tot een gezondere leefomgeving en minder CO2-uitstoot. Uit de ondertekening sprak vertrouwen en optimisme, vertrouwen in elkaar en in de toekomst.

En dan de zelf gegeven verdubbelde salarissen voor de directie.

De Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel Nederland heeft laten weten dat het logisch is dat dit artikel van Follow the Money grote vraagtekens en verontwaardiging oproepen bij de medewerkers in de staalfabriek. De Centrale Ondernemingsraad heeft de baas van Tata Steel Nederland, Hans van den Berg, inmiddels op het matje geroepen. Van den Berg heeft tijdens het overleg aangegeven de emoties hierover bij de medewerkers en ook in de buitenwereld goed te begrijpen, zeker in een periode waarin veel collega’s zich in onzekerheid bevinden door de reorganisatie. De FNV sprak van zelfverrijking bij Tata Steel Nederland.