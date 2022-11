Tata Steel IJmuiden kan zich nu onderscheiden in de Europese staalmarkt

De noodzaak om bedrijven te vergroenen is groot. Er is een klimaatakkoord van Parijs (2015) en ons eigen nationale klimaatakkoord (2019) legt allerlei verplichtingen op om het milieu niet nog verder te belasten en de gevolgen van het opwarmen van de aarde tegen te gaan. In politiek Den Haag hoor je steeds vaker over industriële bedrijven: of vergroenen, of verdwijnen! De tijd dringt. Er is dus veel aan gelegen om bedrijven versneld te laten nadenken over hun ‘duurzame lange termijn waardecreatie’ in relatie tot wat en hoe zij produceren. Welke bijdrage leveren zij aan de samenleving? Hoe duurzaam is dat product, hoe en waarvan wordt dat gemaakt?