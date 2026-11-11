Tante Theodora zingt Berendsen Botje nooit weerom Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 180 keer bekeken • Bewaren

Berendsen Botje,

ging uitvaren met zijn scheepje,

recht de zionistische lobby in.

Geen ideaal recht, alles was krom…

Ah goeie, medebotvissers, tante was even oude Nederlandse kinderliedjes van leuke linkiewinkies aan het nazoeken. ‘Maar ik ben vegan.’ Ja, leave, ik eet ook geen vlees. Even niet moeilijk doen: Berend Botje was volgens een van de meest gangbare theorieën een botvisser. Soms let Tante op bij literatuuronderwijs.

Als CEO van Woke Incorporations® moet ik namelijk wel ervoor zorgen dat Mona Keijzer 24/7 woest is, omdat links al haar tradities afpakt. Berend Botje is van ons, Mhuahaha! Maar nu jullie toch op theevisite zijn: ik moet aan jullie mijn excuses aanbieden. Tante is namelijk te mild geweest: voor Tom Berendsen, voor Rob Jetten, eigenlijk voor dit hele kabinet.

Tante is een zeer sentimenteel type, dus we gebruiken de versie van ons Piter Jelles Troelstra: ‘Daar kwam Berendsen Botje weer om’ — op de socials: “goed gesprek met CIDI, Stand with us en Christenen Voor Israël over de relatie tussen Nederland en Israël. We spraken over hun zorgen en het belang van de aanpak van antisemitisme. Joodse Nederlanders moeten zich altijd en overal veilig kunnen voelen.”

In de versie van Piter Jelles Troelstra kwam Berend Botje met hangende pootjes terug. Tante leest daar graag in dat hij onderweg tot inkeer is gekomen. Ik hoop dat ons Berendsen Botje ook nog rechtsomkeert. Hoewel we de versie tegenwoordig op school leren waarin Berendsen Botje nooit meer terugkeert, laten we een poging wagen door met goede argumenten te komen. Wie weet keert hij om.

Denk je eens in dat Russische Nederlanders zich gediscrimineerd zouden voelen, omdat ze voortdurend worden aangesproken op het beleid van Poetin. Anti-genocide activisten leggen iedereen en zijn moeder constant uit dat een Jood niet hetzelfde is als een Israëliër, en een Israëliër niet hetzelfde is als een zionist, maar goed. Details.

Vervolgens gaat onze minister van Buitenlandse Zaken met allerlei Russische lobbygroepen om tafel — die eigenlijk het imago van Rusland proberen op te poetsen — over hoe anti-slavisch sentiment aangepakt kan worden. Dat terwijl Slavische mensen die helemaal niet bij Rusland willen horen — denk bijvoorbeeld aan de meeste Oekraïners — verdacht worden gemaakt.

Ondertussen proberen diezelfde organisaties Nederlandse Russen naar Rusland te lokken, want deze Russen zijn zogenaamd veel veiliger in een land dat chronisch in oorlog is. De echte reden zou dan zijn dat het niet goed gaat met de Russische middenklasse. Oeps, stond dat in de kleine lettertjes? Goh, wat zou er ooit mis kunnen gaan door te spreken met Israël-lobbyisten, skatsjes?

Ach ja, voor lobbyisten wordt de rode loper uitgerold; tegen de demonstranten wordt de rode lijn getrokken. Dat doet niet alleen Berendsen Botje, maar Rubberen Robby ook. Naast dat de Rode Lijn ‘niet gepast’ was om naartoe te gaan als premier, was de klimaattop dat blijkbaar ook niet.

Enfin: wat blijkbaar wel gepast was, is even aanmeren bij dezelfde synagoge waar Chanan Hetze—eh, Hertzberger—doodleuk gewoon de genocide in Gaza ontkent tijdens de herdenking van de Kristallnacht.

Daar zit Tante dan, ver van die synagoge, woedend naar de NOS-app te kijken, terwijl het blauwe schermlicht me dwingt om mijn ogen open te houden. Met een thermoskan die allang geen thee meer bevat, een notitieblok vol onleesbare krabbels en het gevoel dat de wereld op zijn kop staat. De rabbijn leest voor, de politici knikken, en buiten kabbelt Berendsen Botje met zijn bootje gewoon door. Godver! Ook dat nog!

Maar hé, Rob staat wel naast de Rode Lijn-demonstranten, hoor. Eigenlijk bedoelde hij dat hij écht recht achter ze staat. Op gepaste afstand, uiteraard. Ver genoeg om bij de eerste klap heel hard de benen te kunnen nemen — uit solidariteit uiteraard. Spring maar gauw bij Berendsen Botje in de boot, Rob.

Afijn, medebotvissers, Tante hoopt dat er nog wat ruggengraat aan boord komt. Want Berendsen Botje mag dan in de modernere versies van het liedje nooit weerom zijn gekomen; dat betekent niet dat onze politici achter Amerika aan hoeven te blijven varen. Keer om. Of niet. Tante heeft je naam al op de lijst van mensen die te laat waren. We zien wel of het gummetje nodig gaat zijn.