Tante Theodora vs. Tommy's Taalgoochelarij Vandaag • leestijd 3 minuten • 324 keer bekeken • Bewaren

Gegroet, edelbare moppies van het Ministerie van Waarheidsverdraaiing,

Tante is heel trots dat er 200.000 mensen afgelopen zondag een rode lijn hebben getrokken tegen genocide en het gebrek aan actie vanuit het kabinet. Dat mogen jullie — zonder te dollen van mijn kant — vaker doen. Wat Tante liever niet al te vaak heeft: politici die zeer kundig zijn in lucht verplaatsen zonder iets van waarde te zeggen. Dit keer is Tom Berendsen de schuldige.

Waar 200.000 mensen afgelopen zondag een rode lijn trokken, trekt Tommy liever een rookgordijn op. Laten we het statement van taalgoochelaar Tommy eens doornemen, dat hij op sociale media kwakte. Regelmatig wordt 1984 er te pas en te onpas bijgepakt, maar dit is toch wel een staaltje Newspeak waar je u tegen zegt.



‘Vandaag hebben duizenden Nederlanders opnieuw laten zien dat ze zich grote zorgen maken over de situatie in de Palestijnse Gebieden en in Israël.’

Situatie? Is het inmiddels zelfs geen conflict meer? Het kabinet wilde al niet spreken van genocide, maar een oorlog werd gedegradeerd tot een ‘burenruzie’ (conflict) en is nu verworden tot een ‘situationship’ (situatie). Het is vurig, giftig en destructief, maar er is nooit een officieel label op geplakt. Dat zou namelijk commitment vragen.

‘Deze zorgen en de machteloosheid die mensen voelen bij de situatie zijn begrijpelijk.’

Eh, als die mensen zich machteloos voelden, bleven ze thuis, Tom. Ze gaan juist de straat op om invloed uit te oefenen. Dat is nogal een wezenlijk verschil. Maar goed, het is natuurlijk een stuk comfortabeler om een demonstratie te omschrijven als een uiting van machteloosheid dan als een oproep tot politieke actie.

‘We blijven ons als kabinet, samen met Europese en internationale partners, inzetten voor stabiliteit in het Midden-Oosten, voor de verbetering van de humanitaire situatie in Gaza en voor een levensvatbare, democratische en onafhankelijke Palestijnse staat naast een veilig Israël.’

Ah, dus als anderen het voortouw niet nemen, blijven jullie op jullie gat zitten. Duidelijk! ‘We blijven ons inzetten.’ Prachtig, maar wat betekent dat concreet? Zijn er al Israëlische tegoeden bevroren, zoals Nederland dat bij Rusland wel heeft gedaan? Oh, wacht. En wat doen we eigenlijk aan de economische betrekkingen? Volgens gedegen onderzoek van SOMO speelt Nederland een uitzonderlijk grote rol in de internationale handel met Israël.

Blijkbaar moeten niet alleen de handelsbetrekkingen veilig blijven, maar is ook de veiligheid van Israël een expliciet politiek uitgangspunt. Heel, heel ‘toevallig’ ontbreekt diezelfde nadruk wanneer het over Palestina gaat. Dus Israël zit volgens Tommy de taalgoochelaar nog steeds in de zelfverdedigingsmodus, waarin af en toe ‘weleens iets misgaat’. Tja, als iemand de tas van jouw meissie berooft, kunnen er weleens tandjes in de lucht vliegen, nietwaar?

De mediane leeftijd van de Palestijnse bevolking ligt rond de twintig jaar. Dat betekent dat ongeveer de helft van de bevolking twintig jaar of jonger is. Je moet als Israëlische staat — met een van de machtigste legers ter wereld — natuurlijk wel een beetje op je hoede blijven. Straks willen kinderen van 3 nog verstoppertje spelen met een IDF-soldaat voordat ze tot 10 kunnen tellen.

Wie genocide niet wil benoemen, een oorlog uiteindelijk laat verdampen tot een ‘situatie’ en een demonstratie wegzet als machteloosheid, kiest bewust voor afstand tot de werkelijkheid. Wellicht met hulp van een AI-chatbot, drie communicatiemedewerkers en een jurist. Stel je voor dat je iets menselijks tikt zonder pseudo-empathie.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen het vertrouwen in de overheid terugkrijgen. Brrr! Stel je voor! Dan hoeven we ons niet meer druk te maken over de polarisatie in de samenleving en gaan we straks echte problemen oplossen.

Tante heeft haar rode lijn allang getrokken. Nu het kabinet nog!