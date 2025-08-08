Tante Theodora: twee genocides bagatelliseren? Laat dat maar aan ome Ronnie over Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 870 keer bekeken • bewaren

Ach, daar is-ie weer hoor, onze nationale politieke kameleon, Ronald Plasterk, die man die van ideologie wisselt zoals andere mensen van sokken. Of schoenen, in zijn geval – want hij stapt van standpunt naar standpunt alsof hij op een modeshow van het opportunisme loopt. En nu heeft hij zichzelf weer eens overtroffen. Hamas, zegt hij, is erger dan de nazi-soldaten.

Professor Krachtig Gezeik noemt Hamas “een groter kwaad” – drie keer raden waarom. Zijn eerste argument: Hamas laat burgers sterven voor propaganda. Het tweede: Hamas is sadistischer. Het derde: Hamas is seksueel wreder. Lieve hemel, alsof de nazi’s niet sadistisch waren, maar gewoon wat stugge ambtenaren die een paar foute memo’s doorvoerden. En dat ze in hun vrije tijd voornamelijk sudoku’s maakten, want Befehl ist Befehl. De heks van Buchenwald belde, en wil per direct haar imago terug!

De nazi’s hadden geen smartphones, Paarsche Peperbus — alhoewel die peperbus ondertussen bruin is. Er was geen TikTok of livestream. Als ze die wél hadden gehad, waren er gaskamer-ASMR-filmpjes geweest, zogenaamd lollig omdat het toch over Untermenschen ging. Wie daar dan verontwaardigd over zou zijn, had van een stel anonieme trollen de vraag gekregen of de cultuurbolsjewieken soms triggered snowflakes waren met een Peter-Pan-Syndroom. Het enige verschil is dat Hamas in een tijd leeft waarin alles direct online staat.

Feit blijft: de Palestijnen zitten al decennia in wat gewoon een open gevangenis is. Niet zo’n gezellig vakantiepark met buffet en zwembad, maar een nu concentratiekamp van 2,3 miljoen mensen dat wordt gebombardeerd. 7 oktober wordt nog steeds als all-you-can-eat-excuus gebruikt om dat hele gebied leeg te maken. Je weet wel: datgene wat de nazi’s ook deden.

En toch doet Ronald alsof hij dit allemaal oprecht gelooft. Nou, ik geloof er geen barst van. Plasterk wisselt van ideologie zoals anderen van sokken. Eerst vóór de fusie tussen PvdA en GroenLinks, toen weer tegen. Eerst redder van de wetenschap, toen posterboy van het rechtspopulisme. Wat wordt het volgende? Een kookboek: Hoe bak ik mijn principes krokant in drie simpele stappen?

Ome Ronnie, wie probeer je nu nog te overtuigen? Dit alles is toch die paar centen niet meer waard? Waarom houd je de eer niet aan jezelf? Iedereen ziet waar je mee bezig bent. Dit wordt gewoon gênant. De meerderheid van Nederland wil gewoon dat Israël kapt met deze genocide. Je trekt aan het kortste eind en ergens weet je dat ook wel.

Want één keer volledig apeshit gaan op 7 oktober na jaren gevangenschap is geen vrijbrief om een volk structureel uit te hongeren, te bombarderen en uit hun huizen te verjagen. Je kunt niet zeggen: “We willen alleen Hamas pakken” en dan complete woonwijken tot puin reduceren. Tenzij je, zoals Professor Krachtig Gezeik, vindt dat morele logica optioneel is zolang het maar lekker fel klinkt in je column.

Dus, lieve Ronald, misschien kun je volgende keer een betere vergelijking kiezen. Want als je met droge ogen zegt dat Hamas erger is dan nazi-soldaten, doe je twee dingen tegelijk: je bagatelliseert de grootste genocide in de moderne geschiedenis én je gebruikt die bagatellisering om de huidige etnische zuivering in Gaza te normaliseren. Dat is een dubbelprestatie waar zelfs ik, als transdivazombie-reïncarnatie van Theo van Gogh, veroordeeld antisemiet in een vorig leven, even stil van word.

Maar goed, ik moet hem bedanken: met dit soort columns legt hij perfect de echte morele ondergrens bloot. Daar, op dat vieze, plakkerige punt waar historische relativering en actueel bloedvergieten elkaar een high five geven. En daar staat hij dan: Professor Krachtig Gezeik, in zijn eentje, trots als een pauw. Het enige verschil is dat Hamas in een tijd leeft waarin alles direct online staat— en dat Ronald Plasterk er gretig bij aanschuift als moreel influencer van het slagveld, beschaving verkopend alsof het een luxemerk is, terwijl het stinkt naar verbrand mensenvlees.