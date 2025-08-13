Tante Theodora: Sywert van Lienden moet aan de vrouw Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 547 keer bekeken • bewaren

Poezeltjes van het goede leven, luister! Jullie favoriete Glitterghoul Tante Theodora heeft weer een missie, en niet zomaar één: Sywert van Lienden moet aan de vrouw. Ja, die Sywert — mondkapjesmaffia in maatpak. Op X spuugt hij zijn gal, alsof iemand daar nog op zit te wachten:

"Na scheiding ontdek je door nieuwe werkelijkheid pas echt hoe je als man op verschillende manieren subtiel schuldgevoelens aangepraat krijgt door linkse hoogopgeleide vrouwen. Bijvoorbeeld via populaire concepten als 'mental load' of 'emotional labour'. Pure gaslighting eigenlijk.”

Kijk, het is kut voor een rechtse kerel in de dertig. Die linkse hoogopgeleide dames van jouw leeftijd hebben ondertussen zoveel littekens op hun ziel, dat ze een goede eeltlaag vormen tegen charlatans zoals jij. Ze hebben je al doorgrond vóórdat de eerste havercapu hun bureau heeft bereikt — want ja, jouw naam hebben ze allang gegoogled. Je bent voor hen geen mysterie, Sywert, je bent een case study in emotionele zelfbeschadiging.

En geloof me, tante weet hoe hard die eeltlaag kan zijn: ik heb zelf eens geprobeerd er met een stiletto doorheen te prikken. Maar zelfs mijn hak brak af, lieverd. Die vrouwen zijn immuun voor jouw redpill-rhetoriek en je glimmende ‘ik-ben-onterecht-geslachtofferd’-blikken. Jij komt hun leven niet in als romance, maar als antropologisch veldwerk — en dat weten ze al bij de eerste slok havercapu.

Maar Sywert wil wél daten. En ik — jullie Cultuurkarkas en Highheel-homunculus met een morbide fascinatie voor mislukt charisma — ga zijn Tinderprofiel even opleuken. Hij wil iets met stijl, zegt ’ie. Vooruit, laten we die luchtkasteelromantiek voor hem opblazen. Dat kasteel komt vanzelf in de wolken, doordat het zo lek is als een mandje.

Bio 1: “The Redpill Gentleman”

> “Ik ben een slimme ondernemer, een ontsnapte gevangene uit de Matrix. Welkom in de echte wereld — zonder mondkapjes, maar wél met een gezond winstoogmerk.

Als je dat afschrikt, dan heb je vast ook jouw 1040 uren bij de BKB niet gehaald — daar ben jij als linkse snowflake sowieso te LAKS voor.”

Bio 2: “Niet Voor Iedereen”

> “Geen foto’s met vissen. Geen foto’s met auto’s.

Ik heb niks te bewijzen.

Ik ben het bewijs.

Vertrouwen moet je verdienen, maar ik kan je één ding beloven:

Mijn mental load hoef jij nooit te dragen. Dat gewicht gun ik jouw bekkenbodem niet.”

Kijk, natuurlijk luistert hij niet naar een links loeder zoals ik. Anders had ik hem allang uitgelegd dat datingapps zijn zoals Sywert zelf: ze beloven altruïstische liefde, maar als ze te succesvol zijn, vertrek jij als klant, en maken ze geen winst. Maar nee, als ik dat zeg, krijg ik een mansplainlezing over dat de vrije markt dit soort problemen “vanzelf” oplost.

Ik zie hem al zitten: duim lamgeswipet, ogen glimmend bij elke match die vooral wil weten of hij écht zo erg is als in de krant. Hij denkt dat nieuwsgierigheid hetzelfde is als aantrekking. Zij denkt dat hij een wandelende docu is — iets wat je één keer meemaakt en daarna alleen nog bespreekt met wijn en sarcasme.

En daar, poezeltjes, zit de tragiek: Sywert ziet zichzelf als de geredpillde outlaw die de Matrix uitbrak, maar in werkelijkheid is hij gewoon een mondkapjesboef, die smeekt om een tweede kans bij het journaille én in bed. En ja, ik zou best een rollenspel met hem willen doen als datingcoach, maar als date? Nee, dank je. Tante doet niet aan heren. Maar Sywert… Sywert is een klasse apart. Dat mengsel van zelfmedelijden en zelfverheerlijking waar datingapps spontaan natte dromen van krijgen. Dus vooruit, nog één bio dan.

Bio 3: “De Sywert-ervaring™”

> “Wil je eens iets meemaken waar je vriendinnen wéken over praten?

Swipe rechts voor een ervaring vol passie, intrige, en onverwachte facturen.

Let op: Geen restitutie, wél een verhaal waar zelfs je ex jaloers op wordt.”

En zo sluiten we af, poezeltjes. Tot die tijd blijft hij swipen, op jacht naar bevestiging. Tante Theodora kijkt mee — niet als Cupido, maar als veldgids in het reservaat van de “laatste eerlijke man”. Zeldzaam? Jazeker. Uitstervend? Helaas, mooi niet. Dus datingcoach Tante Theodora heeft voorlopig nog wel werk. Toedels, liefjes!