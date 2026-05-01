Tante Theodora: Sander en de fulltime afwijzing door de deeltijdvrouwtjes

Weet je, eigenlijk zijn vrouwen gewoon ongelooflijke kuthoeren! Weet je waarom? Omdat ze stoppen met hoereren! Zelfs dat zijn ze parttime gaan doen! Fucking deeltijdsvrouwtjes! Tante, in welke ketel toverdrank vol Hans Teeuwenspuug ben jij nou weer gedonderd? Niet ik, schat — Sander Schimmelpenninck!

Kom eens hier — dames — ga even zitten. Theodora gaat jullie vandaag eens iets vertellen. Er is namelijk een belangrijke meneer die zich ernstig zorgen maakt over vrouwen…

Moraal van het verhaal: Doordat vrouwen tegenwoordig niet als stront behandeld willen worden, vindt Schimmelpenninck het eigenlijk wel erg zielig dat losers — ook wel bekend als passportbro’s — onderdanige vrouwtjes uit het buitenland halen. Dat is niet omdat die gasten door hun hufterige normen en waarden totaal onaantrekkelijk geworden zijn: nee, de vrouwtjes hebben gewoon te hoge eisen! Duh!

Dat vindt Sander toch zo ontzettend rot. Hij is enorm begaan… met die mannen.

Te veel mannen doen tegenwoordig alsof ze een olympische prestatie moeten leveren om een vrouw ‘tevreden’ te krijgen. Een beetje zoals sommige studenten een 5,5 behandelen als een 10, want ze hebben een voldoende gehaald, zonder er ook maar iets van op te steken. Terwijl — hou je vast — je haar vaak al blij maakt met twee lullige coffee-to-go’s en een wandelingetje in het park. Dan is ze niet slechts tevreden, maar zelfs gelukkig.

Maar ja, dan moet je wél even luisteren. Echt luisteren. Zonder meteen te denken: wat krijg ik hiervoor terug? En juist daar gaat het mis, schat. Niet bij die “torenhoge eisen” van vrouwen — maar bij het feit dat simpele, oprechte aandacht voor sommigen al voelt als hogere wiskunde.

Wat Sander zich opvallend genoeg níét afvraagt: waarom er bij diezelfde passportbro’s nooit over ‘omvolking’ wordt geschreeuwd. Die mannen slepen doodleuk vrouwen uit het buitenland mee naar huis — maar ineens blijft het angstverhaal i.v.m. ‘vervangen te worden’ stil. Gek hè?

Het is bijna alsof het hele probleem voor dat soort racistische types nooit over migratie ging, maar over bezit en hiërarchie. ‘Onze vrouwen’ moeten beschermd worden tegen ‘de ander’, maar zelf mogen racistische mannen wel even onderdanige vrouwtjes shoppen in het buitenland.

Als je klootzakken overslaat als witte westerse vrouw, moet je sterven met 37 katten als aaibare ‘straf’ — terwijl we ons zorgen maken om de geboortecijfers. Waarom baar je geen witte kinderen, kuthoer? Nee, we gaan geen migranten hierheen halen, want dan moeten we het land — ook wel bekend als bezit — delen.

Die Arische Legkipjes gedragen zich gewoon als lege eierdozen. Want ja — daar hadden natuurlijk de bevruchte eieren van een witte man in kunnen zitten. En deze vermenigvuldiging van bezit… wordt gewoon door die fucking hoer die niet wil neuken afgepakt! Als een man met een migratieachtergrond een witte vrouw wel ziet zitten, wordt er natuurlijk keiharde witte genocide gepleegd, want nu is die arische legkip besmet door een zwarte haan. Opvallend dat Schimmelpenninck die extreemrechts op de voet volgt; de denkwijze van veel racistische mannen totaal niet opschrijft. Deze mannen zijn zielig, want westerse vrouwen hebben eisen.

Maar geen nood! Hij gaat ons dames in een andere column wel even uitleggen waarom we burn-out raken. Dat ligt niet aan het kapitalistische systeem dat vrouwen veel mantelzorg en onbetaald werk leveren, of aan een gebrek aan solidariteit.

Nee, nee.

Het zijn…

Instagram.

TikTok.

Pinterest.

Ja, schat.

Wij zitten te veel op “visuele platformen”.

En niet genoeg op de échte intellectuele bolwerken — zoals YouTube en X — waar de ratio rijkelijk vloeit en kwaliteitscontent je om de oren klotst als een natte dweil.

Niet dat jullie lievelingstante wil generaliseren, hoor — God verhoede — maar dit is wel het soort redenering dat alleen een man uit het oud-geldmilieu met een toetsenbord en een ochtendespresso bloedserieus op papier krijgt.

Om zich vervolgens om te draaien… en te verklaren dat mannen “nu eenmaal visueel zijn ingesteld,” als we gaan keuren welke (toen nog minderjarige) prinses de lekkerste is. Van zoveel ratio staan wij als vrouwtjes helemaal paf!

Dus ja, dames… De ketel gaat weer op het vuur. Ik hoop dat de magie van mannen zoals Schimmelpenninck snel uitwerkt. Vrouwen zijn niet moeilijker geworden — ze zijn gewoon gestopt met genoegen te nemen met mannen die dat wél zijn.