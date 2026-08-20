Tante Theodora rijdt met haar fantoomcamper naar de levenslust Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 255 keer bekeken • Bewaren

Zeikwijven, haathorken en mopperkonten aller landen, verenigt u!

De neiging van de Volkskrant om De Speld-artikelen als opinie te serveren, houdt maar niet op. En wie jullie lieve Tante Theodora een klein beetje kent, weet: daar wordt ze heerlijk recalcitrant van. Gelukkig mag ik een oude hobby weer eens uit de mottenballen trekken. Eentje die ik al beoefende toen ik nog als ome Theo door het leven waggelde: PvdA-boomers op de korrel nemen.

Kennen jullie de mop van de schrijver van De Atlas van Afgehaakt Nederland, die vervolgens diezelfde afgehaakten verwijt dat ze een kuthumeur hebben? Nee? Hij heeft zelfs gewerkt voor de Wiardi Beckman Stichting. Rinkelt er nog steeds geen belletje? Die mop luistert naar de naam René Cuperus.

De man die zelf mocht genieten van het ziekenfonds, een betaalbaar huis en studiefinanciering schrijft doodleuk op: "De gemiddelde Nederlander heeft het nog nooit zo goed gehad. Die rijdt momenteel met hele dure campers Europa door, hopt van het ene huisje naar het andere en rijgt vliegvakanties aan elkaar."

In welke fucking realiteit leef je als je denkt dat dit de gemiddelde Nederlander is, gast? Natuurlijk hebben we boomers die heel erg oké zijn: Jan Pronk is daar eentje van. René Cuperus valt in de oogrollende OK Boomer-categorie en laat zien wat er al jaren mis was met de PvdA, die in PRO is opgegaan.

Als je wil weten wat er al jaren mis was met de PvdA, hoef je eigenlijk alleen maar even naar René te luisteren. Vanuit deze Cuperus komt namelijk geen Stille Kracht. Cuperus is er zelf niet in geslaagd de arbeider te mobiliseren, dus gaat hij nu maar uitleggen dat die arbeider eigenlijk hartstikke gelukkig moet zijn, omdat hij het nog nooit zo goed heeft gehad.

De kloof tussen arm en rijk groeit, de woningmarkt is naar de tyfus en de publieke voorzieningen verdwijnen, maar kijk eens hoe goedkoop een vliegvakantie tegenwoordig is! Vroeger in de hongerwinter at jij tulpenbollen, hè René? Terwijl jouw ouders het land na de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd, heeft jouw generatie sociaaldemocraten de arbeider verraden.

Je wist die arbeider niet te mobiliseren met verhalen over verdwenen buslijnen en de regio die werd vergeten, of met de uitleg dat ‘laagopgeleid’ eigenlijk een naar woord is, omdat er ‘laag’ in zit. Nu ga je diezelfde arbeider de les lezen, omdat hij een kuthumeur heeft.

Weet je wat die arbeider wil, René? Emancipatie. Die wil niet dat jij namens hem uitlegt hoe afgehaakt, zielig en vergeten hij is. Die wil meedoen. Die wil zelf spreken. Die wil geen nobele wilde zijn in jouw volgende Atlas.

En weet je wat je nu precies doet? Hetzelfde trucje waarmee de Democraten in 2016 zo hard op hun bek gingen. Tegen mensen die zeggen dat het niet goed gaat, roepen dat het eigenlijk hartstikke goed gaat. America is already great! Kijk eens naar je camper! Kijk eens naar je vliegvakantie!

Vind je het dan gek dat mensen je rechts laten liggen wanneer crisis op crisis op crisis wordt gestapeld? Nog even en je gaat zeuren dat daklozen een iPhone hebben en de wooncrisis maar een mindset is.

Het is een wonder dat de Volkskrant nog papier overhoudt voor de krant zelf, als er zulke grappige columns in staan. Eerst mocht Izz A’din Ruhulessin van Tante Theodora al even door de gehaktmolen, daarna onze favoriete meloenenslikker Gert-Jan Segers en nu hebben we René Cuperus weer op het menu staan. Het is eigenlijk zonde dat ik nog geen abonnementsservice heb opgezet.

Hopelijk heb ik jullie humeur wat opgevrolijkt terwijl jullie strijdbaar blijven, moppies! Dan is René Cuperus ook weer blij met jullie.