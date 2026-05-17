Tante Theodora poldert fascisten kapot met TikTok-dansjes! Opinie Vandaag

Hai poppetjes,

Weten jullie toevallig of Rob Jetten en Dilan Yesilgöz reageren op hun dm’s? Want tante wil zó graag stylingtips voor Coachella! Hun TikTok is echt goals, weet je! Dan kan ik Robbie nog wat Fortnite-dansjes leren, zodat hij die samen met Dilan en een groep getraumatiseerde vluchtelingen kan doen tijdens het volgende nationale crisismomentje. Dans verbindt mensen, hihi!

Misschien willen Gidi Markuszower, Lidewij de Vos en Mona Keijzer ook meedoen. Want als het land in de fik staat, moet je het vooral niet te zwaar maken. Positive vibes only! Live, laugh, lobotomie — euh, love!

Soms zitten we gewoon te veel in ons hoofd en te weinig in ons lijf. Dan moeten we weer leren voelen. Dan kan Lidewij de Vos op het ritme van een snelkookpan zingen: “Omvolking! Omvolking! Ja — Nick Fuentes — dat is mijn short king!” Mona Keijzer applaudisseert enthousiast, terwijl Gidi een klein beetje ongemakkelijk wordt, maar dat moet kunnen in een vrije samenleving!

Over ome Gidi gesproken: als hij zegt dat praktisch elke Palestijn met geweld bestreden moet worden, is het natuurlijk onze taak dat we daar genuanceerd naar blijven kijken, hoor! Misschien bedoelde hij gewoon dat hij erg van vrede houdt, maar dan op zo’n creatieve, explosieve Cobra-6 manier. Je moet politici ook een beetje de ruimte geven om zich artistiek uit te drukken.

Nee, het échte slachtoffer is natuurlijk Gidi zelf. Vroeger had je tenminste nog hofjournalisten die zulke uitspraken vertaalden naar: “controversieel, maar helder.” Tegenwoordig wordt zo’n man lastiggevallen door een communistisch jochie van in de dertig met een microfoon, slaaptekort en een cafeïneverslaving. God verhoede dat een dertiger geen jongen is, maar een man die scherpere vragen stelt dan een WNL-presentator.

Wat er ook gebeurt: altijd blijven lachen! Gewoon een subtiel filtertje over de maatschappelijke ontwrichting gooien, zodat niemand merkt dat een vicepremier — looking at you, pump squattende Defensie-Baddie Dilan — zich bij een aangestoken brand eerst zorgen maakt over het vastgoed en daarna pas over de mensen buiten het pand. Kijk, als jij je zorgen maakt over asielzoekers worden het mensen. Prioriteiten, popjes. Dilan heeft de empathie van een baksteen. Daarom benoemt ze het vastgoed ook eerder dan de mensen!

Rob Jetten begreep tenminste nog dat het om mensen ging. Hij vond het erg vervelend dat de politie en brandweer een zware werkdag achter de rug hadden. De bewoners van het AZC waren er ook nog, maar we moeten vooral de zorgen van burgers serieus nemen en met mensen in gesprek gaan — die met vuurwerk en geweld het gesprek allang hebben beëindigd.

Positive vibes only! De fascisten proberen met geweld hun zin door te drijven, maar pas op dat jij niet teveel polariseert, burgetje! Alleen mensen die geweld gebruiken hebben zorgen. SIRE gaslight ons wel even dat wij puur bezig zijn met discussies te winnen. De zorgen van brave burgers kunnen nooit oprecht zijn! God verhoede dat jij iemand die een ander geen mensenrechten gunt een eikel noemt, want dan verliest je elkaar pas echt uit het oog!

Een beetje empathie graag voor onze tere 'vrijheidsstrijders' van de verbale diarree. Laten we ook eens stoppen met die extreemlinkse mythes over verzet, stakingen en daadkracht in de Tweede Wereldoorlog. Allemaal Hollywood-onzin. Alsof mensen toen risico’s namen. Nee joh. Wij hebben de nazi’s gewoon kapot gepolderd.

En toen zei Hitler natuurlijk meteen, met een zwaar Oostenrijks accent: “Nein! Alles behalve een vreedzame manifestatie op het Malieveld met kartonnen bordjes! Ik trek het niet meer!” Maar die roekeloze verzetsstrijders — altijd weer die antifa-types — gingen nóg een keer demonstreren. Totaal onverantwoord! Vind je het gek dat die arme Adolf toen zelfmoord pleegde?

Dus laten we wel lessen trekken uit de geschiedenis, schatjes. Niet uit die enge boeken over fascisme en geweld, maar uit de echte Nederlandse traditie: beleefd blijven tegen mensen die jouw bestaan willen afschaffen. Het kan wel!