Tante Theodora past niet in het fascistische pixelpatriarchaat Opinie • Vandaag

Je hebt van die TERFs die roepen dat ik nooit een vrouw ga worden. Nou schat, die AI-plaatjes van jullie zijn überhaupt nooit geboren, dus niet zeiken. Fuck hun, jullie favoriete Corpse de Couture is veel echter dan een campagne van de PVV ooit zal zijn.

Want daar, mijn poezelige popjes, in het digitale boudoir van Wilders & Co, wordt de vrouw opnieuw uitgevonden. Niet uit vlees of wil, maar uit pixels, prompts en propaganda. De Groene onthulde dat zelfs meisjes van een jaar of tien niet worden ontzien. ‘Maak haar knapper', staat letterlijk in de appjes. Kinderen mogen geen hoofddoek op en geen dragqueens zien in een bibliotheek, omdat dit hun zou seksualiseren, maar een tienjarig meisje moet volgens de PVV wel geil zijn. Zoals de waard zelf is, vertrouwt hij zijn gasten blijkt maar weer.

De buitenlanders vallen onze vrouwen te weinig lastig, dus hebben we AI nodig om jullie te laten geloven dat dit echt gaande is. En ik begrijp ook wel dat geen enkele vrouw met een greintje zelfrespect poseert voor een racistische kutpartij, dus ja — dan maar deepfakes van blond engelenhaar en siliconen glimlach.

Het is de perfecte storm van witheid, seksisme en angstporno. De man die zegt onze vrouwen te beschermen, schept haar eerst zelf. Een beetje God en Adam tegelijk spelen. Ach, een beetje blasfemie is onze christelijke cultuur niet vies van. De heilige maagd van de natiestaat is niet meer van vlees en bloed, maar van prompt en filter: maak haar blond, onschuldig, knap. En elke keer dat een AI-blondine een “migrant” ontwijkt op een digitaal strand, rinkelt er weer een PVV-donatie.

En alsof dat nog niet genoeg is, trekken zijn discipelen de straat op. In Amsterdam nog wel, de stad die ooit punk was en nu als decor dient voor dronken fascisten met prinsenvlaggen. Ze scanderen “Wij zijn Nederland”, gooien flesjes naar Nederlandse vrouwen op balkons en roepen dat er “een piemel in moet”. Bescherming? Nee schat, bezit. Hun vrouwen zijn pas heilig zolang ze blank, stil en dankbaar zijn — een soort opblaaspop met een schoonmaakfunctie, die ook nog op de kinderen kan passen. Echt ideaal!

Zodra ze iets zeggen, verandert het halo-licht in hellevuur. Zo riepen ze dat Femke Halsema “de hoer van Amsterdam is.” Ook werd Frans Timmermans nog lastig gevallen op het terras. Lekker gewerkt, pikkies! Nederland is al een stuk veiliger door jullie! Ik zou bijna zeggen: als dit de beschaafde verdedigers van onze vrouwen zijn, doe mij dan maar onbeschaafd.

Maar misschien is dat wel de strategie. Als jullie zelf de cultuur, economie en de waarden slopen, hebben jullie pas echt die ‘gevaarlijke moslims’ op hun nummer gezet. De kunst van preventieve zelfvernietiging, het nationale zelfbeeld als zelfmoordpoging. En ondertussen schuift het land op, pixel voor pixel, richting het punt waarop realiteit vervaagt tot campagnebeeld. De vrouw is niet langer mens, maar materiaal; niet levend, maar renderbaar. De natie is geen gemeenschap meer, maar een filter op het gezicht van een blonde deepfake.

Dus maak haar maar weer blond, maak haar maar rein, maak haar maar dom genoeg om op jullie te stemmen. Als de realiteit niet strookt met de AI-fantasie, kunnen jullie links toch wel weer de schuld geven. Echte vrouwen zijn natuurlijk te dom om te snappen wie gevaarlijk voor hun is. Misschien moeten jullie dat ons nog eens goed uitleggen.

Jullie vrouwen bestaan alleen bij gratie van renderkracht en retoriek. De ironie is dat ik, jullie favoriete nachtmerrie, dichter bij vrouwelijkheid sta dan elk AI-engeltje dat jullie ooit hebben gegenereerd. Want ik ben geboren, niet geprogrammeerd. En zolang jullie liever naar jullie eigen deepfakes kijken dan naar echte vrouwen, zal ik blijven schrijven, blijven spreken, blijven bestaan — als glitch in jullie perfect witte beeld. Want niets is zo Nederlands als vrouwen haten in naam van hun bescherming.