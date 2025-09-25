Tante Theodora mixt bacootjes voor Angela's extreemrechtse adoptiehooligans Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 968 keer bekeken • bewaren

Mensen, vinden jullie ook dat de bagger op tv overloopt? Goed nieuws: onze nationale Turbo-Karen met kroontjespen, Angela de Jong, stopt met kijken en gaat de woningnood oplossen. Tenminste — dat lijkt de plot van haar nieuwste morele soap.

We mogen dolblij zijn dat Angela zich zo bekommert om de sociale zekerheid van extreemrechtse hooligans. Ik stel voor dat ze er meteen een paar in haar eigen huis opneemt om de wooncrisis tegen te gaan. Dat was toch altijd dé oplossing van rechts voor vluchtelingen: “neem ze zelf in huis!” Dus hoe zouden ze ertegen kunnen zijn als het om eigen vlaggenzwaaiende stenengooiers gaat?

En die knul die Angela zo dapper vond omdat hij “geen geweld wilde”? Och kind. Hij stond gewoon tussen de stoet die Sieg Heil riep, journalisten bekogelde en een politieauto als brandend kruis gebruikte. Voor de camera keurig afstand nemen van “de ergste uitwassen” is geen verzet; het is figureren in een bruine theatershow. Maar vooruit — zelfs figuranten gunnen we een dak. Angela zwaait vast al met de sleutel.

Het is opvang in de regio, eigen volk eerst, en lekker gezellig voor de buren. Met een huis van ruim een miljoen is er plek zat, toch? Hup, de Prinsenvlag in de bloembak naast de hortensia’s, en dan met z’n allen een bacootje mixen en stoned worden in die royale tuin van haar. Ondertussen knettert er op de oprit een politiewagen als vrolijk paasvuur. Ik krijg er gewoon een voorjaarsgevoel van!

Eindelijk, een burgerinitiatief dat inspeelt op de noden van de mensen die hun bibliotheek en buslijn zagen verdwijnen onder jaren neoliberaal beleid. Wat een verademing, zeg! Eindelijk iemand die zich bekommert om de zielen die tussen de scherven van bezuinigingen zijn achtergelaten. Want niets zegt “maatschappelijke betrokkenheid” zo treffend als met fakkels en vuurwerk de gaten dichten die Rutte met zijn bezuinigingshamer sloeg.

Of wacht eens even — gaat Angela nu opeens zitten deugen? Concerntrollen is alleen leuk zolang je linkiewinkies in teringtubbieland kunt uitlachen, maar niet als de lompe olifant ineens in je eigen porseleinkast danst. Ach Angela, pas toch op: straks ontdekt dat vlaggenjoch nog dat de woningnood niet door statushouders komt, maar door speculanten, projectontwikkelaars en politieke lafbekjes die liever lintjes weigeren dan huizen bouwen. En dan zit je met je Prinsenvlag in de hortensia’s ineens wel héél lullig voor de camera.

Misschien wordt het nog enger, Angela: stel je voor dat dat joch zich gaat afvragen of Wybren van Haga, onze huisjesmelker des vaderlands met 150 panden, wel écht zijn belangen behartigt. En huiver even bij de gedachte dat hij ontdekt dat jouw column helemaal niet over hem ging, maar over jouw eigen virtue signalling — jouw heilige deugmomentje voor het betere tv-fragment. Dan valt het masker af en ziet hij dat jij eigenlijk geen zak om hem geeft.

Hoelang gaan die krokodillentranen nog werken over de kloof tussen burger en politiek? Alsof de grootste ramp van ons tijdperk is dat de Hogeschool Utrecht in een document de woorden Pasen en Kerst een keertje verkeerd heeft opgeschreven. Ondertussen storten zorginstellingen in, vallen ouderen ongewassen in bed en verdwijnen bibliotheken en buslijnen als sneeuw voor de zon.

Dus kom op, Angela. Word je nu de heilige Moeder Theresa van de hooligans, of blijf je gewoon de copy-paste-knop van extreemrechts?

En mocht je er toch niet uitkomen: ik hoor SBS6 al rinkelen. Nieuwe werktitel: “Extreme Makeover: Prinsenvlag Edition.” Jij als presentatrice, de hooligans opgehokt in de logeerkamer, en aan het eind een dikke huilscène omdat er nog steeds geen huurhuis is. Televisie op z’n best. En als toetje mag je voor de camera nog één keer héél hard deugen. Eerlijk: we moeten John de Mol bellen. Wie heeft z’n nummer?