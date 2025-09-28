Tante Theodora leest CDA's boekverslag over: Politiestaat voor Dummies Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 77 keer bekeken • bewaren

Wat het CDA doet is doorzichtig: angst gebruiken als paspop.

Ik stond laatst in de H&M met een jurkje dat “bodycon” heette. Nou, mijn body was niet overtuigd, laat ik je zeggen. In de paskamer stond ik naar mezelf te kijken alsof ik een slecht afgestelde webcam was: korrelig, vervormd en met vertraging. De verkoopster riep door het gordijn dat het me “zó vrouwelijk maakte.” Ja schat, dat zegt men ook over okselhaar bij SGP-vrouwen, maar dat maakt ze nog geen feministen.

En terwijl ik daar stond te vechten met een rits die ontworpen leek door de Inquisitie, dacht ik: dit gevoel ken ik. Dit is precies hoe het CDA naar de rechtsstaat kijkt. Ze proberen haar in een veel te strak jurkje te persen dat niet past, en dan met een knipoog zeggen: “Staat je prachtig, meid.”

Laten we het lijstje er eens bijpakken:

1. Verbod op gezichtsbedekkende kleding.

2. Inzet van camera’s met gezichtsherkenning bij ordeverstoringen.

3. Meer mogelijkheden voor politie om mee te kijken in besloten Signal- en Telegramgroepen.

4. Volop blijven inzetten op supersnelrecht.

5. Bij het toestaan van demonstraties moet politiecapaciteit zwaarder meewegen.

6. Uitbreiden van het taakstrafverbod bij geweld tegen hulpverleners.

7. Europees verbod op anonieme social media-accounts.

8. Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor relschoppers die strafrechtelijk niet te pakken zijn.

9. Strafbaarstelling van het verheerlijken van terrorisme.

10. Ouders moeten meer worden aangesproken op de opvoeding: “het begint thuis.”

Kijk, ik snap het: rellen zijn spannend, paniek is verleidelijk. Maar dit lijstje is geen daadkracht. Dit is een verlanglijstje van iemand die Politiestaat voor Dummies onder de kerstboom heeft gekregen.

Verbod op gezichtsbedekking? Alsof de relschoppers in Den Haag massaal in niqaabs stonden. Gezichtsherkenning en meekijken in appgroepen? Dat heet geen veiligheid, dat heet spionage. Supersnelrecht? Fastfood-rechtspraak: goedkoop, vet, en levensgevaarlijk.

Demonstraties die alleen doorgaan als de ME tijd heeft? Weg grondwet, hallo roosterschema. Taakstrafverbod? Symboolpolitiek in glitterverpakking. Een ban op anonieme accounts? Alsof Poetin en neonazi’s stoppen omdat @FluffyKitten69 ineens met paspoort moet inloggen. Ondertussen worden queer tieners en dissidenten gewoon overgeleverd aan outing en gevaar.

Civielrechtelijke aansprakelijkheid? Dan wordt de rechtsstaat dus een incassobureau. Strafbaarstelling van “verheerlijking van terrorisme”? Dat is de memepolitie. En ouders aanspreken op de opvoeding? Ja hoor, de rel in Den Haag is de schuld van moeders die hun kind geen broccoli voerden.

Wat het CDA doet is doorzichtig: angst gebruiken als paspop. “Kijk hoe eng die rellen zijn! Kijk hoe gevaarlijk die extremen!” En hup: weer een knoop van de democratie dicht. Voor je het weet zit je in een korset waar zelfs Marie-Antoinette van zou zeggen: “Doe rustig, jongens.”

Ze doen alsof ze de rechtsstaat beschermen, maar eigenlijk zijn ze het jurkje dat altijd te strak zit en tóch in de etalage hangt. Niemand past erin, niemand voelt zich vrij, maar Henri Bontenbal blijft roepen dat het je “fantastisch staat.”

We hebben een ernstig probleem met hoe we geschiedenis vertellen over totalitarisme. Het sprookje gaat altijd zo: “Er was eens een slechterik, die was heel wreed. Toen joegen we hem weg en leefden we weer in democratie. Einde.” Je hoort zelden hoe enge maatregelen werden genormaliseerd door “crisismomenten.” Hoe chaos telkens weer een excuus werd voor draconische wetten.

En maar doen alsof “het redelijke midden” de rechtsstaat wel eventjes gaat beschermen tegen de extremen, terwijl zijzelf hem misschien nog wel harder slopen dan degenen die zijzelf labelen als extreem.

Dus hing ik dat bodycon-jurkje terug. Ik koos een losse jurk waarin ik kan ademhalen. Democratie is precies dat: ruimte hebben om te bewegen, te ademen, jezelf te zijn. Het CDA wil ons allemaal in een politiestaat-corset persen, en geloof me: dat snijdt zó diep in je ribben dat zelfs de Kardashians er een rechtszaak tegen zouden aanspannen.