Tante Theodora kettert in de tempel van de VVD’s Heilige Markt Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 389 keer bekeken • Bewaren

Marktwerking, bent u bekend met dat concept? Ooit was het een economisch model. Tegenwoordig is het een geopolitieke paringsdans van een NAVO-chef die zichzelf ideologisch zo kaalplukte dat er alleen een schuddend achterwerk overbleef voor Daddy Trump. Kaalplukken lijkt sowieso een hobby van de VVD. Eerst waren de publieke voorzieningen aan de beurt, daarna toeslagenouders en arbeidsmigranten. Onze oud-premier trok zelfs vrijwillig zijn eigen waardigheid als laatste ideologische veer uit zijn achterste.

Defensie-Baddie Dilan plukt liever de burgers kaal. Ze begint bij de chronisch zieken en vindt het een potje vervelend dat vakbonden en linkse oppositiepartijen daar kritiek op hebben. Hun bezwaar is dat chronisch zieken — vergeef hen deze gevaarlijke linkse ketterij — niet hoeven te dienen als tempelprostituees in de eredienst van Yassgirlboss en haar Heilige Economie. Het geluid van haar vrijheid klinkt voor de meeste Nederlanders meer als een kettingzaag die alles wat kwetsbaar is aan stukken hakt wanneer ze de kans krijgt.

“Het gaat echt niet goed met Europa. We dalen op allerlei lijstjes,” zei Yesilgöz. Kijk eens aan! De marktpriesteres heeft de as gevonden. Applausje, hoor! Eerst alles wat kwetsbaar is offeren aan de markt-Moloch en daarna verbaasd kijken dat de tempel naar verbrand vlees ruikt. De VVD zat veertig van de afgelopen vijftig jaar aan de kabinetstafel, maar zodra de kapitalistische tempel naar verbrand vlees ruikt, doet ze alsof zij alleen de wierook kwam bijvullen.

Ergens valt er nog best bewondering voor dit totale gebrek aan schaamte op te brengen. Persoonlijk had ik met zulke kernkwaliteiten andere talenten ontwikkeld, maar ja: zij is hier blijkbaar erg goed in. Een mens moet roeien met de talenten die Onze Lieve Heer per ongeluk in het verkeerde gereedschapskistje heeft laten vallen.

Ondertussen moeten we ook nog geloven dat de oplossing “nóg meer geld voor Defensie” is, terwijl de Rekenkamer bij 4,4 miljard euro aan defensie-uitgaven niet goed kan zien waar het precies blijft. Maar stel vooral geen lastige vragen, want dan komen de Russen eraan.

Wat een toeval toch! Mark Rutte sloopt hier veertien jaar lang de publieke sector, promoveert vervolgens tot NAVO-chef en staat daar enthousiast te marktwerken voor Daddy Trump, terwijl zijn VVD-partijgenoot thuis op Defensie de Instagram-baddie mag spelen. Eventjes een zorgvuldig marketingproof pitbull-op-pumps-esthetiek aantrekken, veiligheidsretoriek erin gooien, miljarden erdoorheen jagen. En wat een pech: de bonnetjes zijn weg. Hihi.

Opeens wordt ook duidelijk waarom Yassgirlboss voor een FVD-motie stemde om Antifa als terroristische organisatie aan te merken. Deze ketters vloeken in haar kerk, dus werken we desnoods met fascisten samen om de vrije-marktapostaten op de brandstapel te krijgen. Dat Antifa geen organisatie is — maar een beweging — is natuurlijk een zeer vervelende juridische doorn in het oog van deze voormalige minister van Justitie. Bij gebrek aan KvK-nummer blijft de markt-Moloch helaas nog even met lege handjes zitten.

Nederland noemt zichzelf graag soeverein, terwijl ze zich ondertussen steeds vaker gedraagt als een onderdanige vazalstaat die met een appeltje op de fiets naar Washington trapt. DigiD en MijnOverheid stonden bijna in de etalage van het Amerikaanse Kyndryl; pas toen iedereen doorhad dat de digitale toegangspoort tot het Nederlandse burgerbestand bij Daddy Trump aan de sleutelbos kon belanden, ontdekte Den Haag — ineens — waar de voordeur zat.

We kopen onze software bij Amerikaanse techbaronnen, onze veiligheid bij Amerikaanse wapenboeren, en laten onze eigen marktwerkende oud-premier uitleggen dat Daddy Trump soms streng moet zijn door liefdevolle klapjes uit te delen. Daarom moeten de kwetsbaren tegen hun wil marktwerken als tempelprostituees in de eredienst van de Heilige Economie. En wie weigert te dansen, te knielen of zonder enthousiaste instemming genaaid te worden, is geen burger meer, maar een vloekende ketter. De terreurlijst is de moderne brandstapel — als de VVD haar zin krijgt.

Meer over: opinie , vvd