Tante Theodora femsplaint consent Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 94 keer bekeken • Bewaren

Dag lieftallig beroepstuig van me,

Ze zijn er weer! De intellectuele gymnasten van het vrije woord! Sie sind wieder da! Ze beweren zelfs een berufsverbot te krijgen, terwijl we steeds meer zouden lijken op Rusland. Toch wel knap dat ze een driedubbele flikvlak met hun hersenen kunnen maken. Of het werkelijk gezond is, laat ik in het redelijke midden vandaag. If you can’t convince them, confuse them, blijkbaar. Dat lijkt het thema van de dag te worden. Zo zat Tante bijna vast tussen een schuifdeur, die kennelijk dezelfde cursus logica had gevolgd als onze extreemrechtse woordkunstenaars.

Zo heb ik ooit een mokervervelende elektronische schuifdeur meegemaakt. Die ging echt alleen open als je er met je rug naartoe ging staan. Jullie lievelingstante kreeg het niet voor elkaar. Pas zodra ik deed alsof ik helemaal niet naar buiten wilde, schoof de deur keurig open. Dat is nogal een actief-agressieve interpretatie van een vrijwillige doorgang. En dan ben ik nog mild vandaag.

Juf Theodora gaat vandaag jullie een nieuw woord leren op de taalcursus: extreemrechtsjargon voor dummies. Vandaag behandelen we: remigratie. Tante ziet al een aantal van jullie in de steigers springen: ‘Maar Tante, remigratie betekent geen gedwongen uitzetting. Gedwongen uitzetting betekent gedwongen uitzetting.’

Voor wie denkt dat ik dit allemaal zelf verzin: de AIVD en NCTV waarschuwen er expliciet voor dat extreemrechts het woord ‘remigratie’ bewust gebruikt als eufemisme voor gedwongen uitzetting op basis van huidskleur en geloof.

De Tweede Kamer stemde afgelopen dinsdag met 101 stemmen vóór een motie van Lisa Westerveld (PRO) en D66 om de naam van de Remigratiewet te veranderen. Daarmee is de kous nog niet af, maar goed. Als — na al die waarschuwingen — de veiligheidsdiensten je nog steeds het woordenboek moeten komen uitleggen, is het misschien tijd voor een andere taalcursus, poppetjes.

Ondertussen maakt Wierd Duk zich boos over de motie: wie de taal beheerst, beheerst het denken. Precies, Wierd! Jij bent zeker de enige die mag bepalen wat woorden betekenen, of niet, poppie? Bart Nijman vraagt zich in de Nieuwe Revu af of het seksistisch is om Lisa Westerveld dom te noemen.

Nee, popje! Dat weet jijzelf ook wel. Het is zo suf dat ik er niet eens verder op inga. We gaan dieper in op jouw column. Jij doet ook alsof remigratie vrijwillig is, net zoals de rest van die extreemrechtse wannabe-rebelletjes. Juf Theodora zal het heerschap even wat uitleggen over het verschil tussen vrijwillig vertrekken en iemand zo lang intimideren, chanteren en onder druk zetten totdat degene toegeeft.

Je kent die mannen op straat wel, die maar blijven aandringen op een knuffel. Je zegt nee, hij blijft tegen je aan hangen, negeert je grenzen en gaat door tot je uit pure ellende maar ja zegt. Is dat consent? Nee, lieverd. Dan heb je iemand zo ver gekregen dat die het gezeik niet langer trekt. Dat is geen toestemming, dat is intimidatie.

Vrijwillig vertrek zolang iemand maar de juiste keuze maakt, terwijl je doet alsof remigratie een gezellig vrijwillig retourreisje is, is gewoon vals. Al die chantage, intimidatie en politieke druk eromheen zijn de kleine lettertjes die extreemrechts bewust weglaat. Dan ben je dus die man die een vrouw moet overrompelen, zodat ze zogenaamd stopt met ‘hard to get'-spelen.

We weten wat er gaat gebeuren als ze niet willen remigreren. Dan willen mensen zoals jij uiteindelijk geweld gebruiken, desnoods door middel van de staat, om ze uit te zetten. Jullie fascisten vinden het gewoon vervelend dat linkiewinkies functioneren als die voorbijganger op straat: ‘Mevrouw, valt die meneer u lastig?’

Over intimidatie gesproken: Tante moest laatst weer langs die automatische schuifdeur. Je moest vooral niet laten merken dat je erdoorheen wilde. Terwijl Tante achteruit de uitgang uitstrompelde, dacht ze aan al die heren die zo graag over vrijwilligheid praten. Je hebt de keuze, maar als je de verkeerde keuze maakt, pletten we je zo tussen de schuifdeuren. We hadden het zo goed met je voor, maar als je daadwerkelijk gebruikmaakt van jouw vrije keuze, doe je het ook gewoon een beetje zelf.

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