Tante Theodora en de lawaaipapegaai Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 691 keer bekeken • Bewaren

Vandaag moet ik denken aan een lawaaipapegaai — van een jaartje of zevenendertig, gok ik — die veilig op zijn vergulde stokje zit. Hij slaat wild met zijn vleugels zodra hij een andere vogel buiten ziet vliegen. De vogels buiten doen niets verkeerd. Vrijheid ziet er vanaf de verkeerde kant van de tralies enorm verdacht uit. Er vloog gewoon een duif langs en opeens krijste hij: “De vijand komt eraan! Aaaargh!”

“Tante, waar de fuck gaat dit over?” Nou — lieve schatjes van jullie moeders — over Ulysse Ellian.

42 Palestijnen uit Gaza zijn op Schiphol geland. Studenten, werknemers en gezinsleden. Voor de groep lagen al Nederlandse werk- of studievisa klaar; Nederland had hen dus al toegelaten. Toch zaten ze maandenlang vast in Gaza, omdat Nederland ‘aanvankelijk’ geen hulp wilde bieden om hun reis mogelijk te maken.

‘Aanvankelijk’, inderdaad. Ook wel bekend als: totdat universiteiten zich ermee bemoeiden, juristen gingen procederen en Buitenlandse Zaken ineens ontdekte dat een geldig Nederlands visum soms méér vereist dan met pompons aan de zijlijn voor Bibi te juichen.

Deze situatie zinde Ulysse Ellian niet bepaald. Jullie mogen raden wát hem niet zinde. Op X schrijft hij: “Zoals ik eerder al zei: een sluiproute om Palestijnen naar Nederland te halen. Dit moet zo snel mogelijk stoppen.”

Genocide is nog tot daaraan toe, maar dat er Palestijnen aan ontsnappen? Dat is natuurlijk de echte crisis. Straks komt er nog iemand levend uit Gaza en dan zit je als VVD-kamerlid mooi met je imagoschade.

En dan komt onvermijdelijk de nationale noodrem: “Ja, maar Hamas!”

Hummus? Heerlijk op een pita, moppie. Met hummus mag alles! Oh, je bedoelt Hamas. Jemig de pemig nog aan toe. Is dát de laatste strohalm waarmee dit morele riool nog moet worden leeggeschept? Westerse activisten vertelden dat zij door het IDF zijn mishandeld — soms zelfs verkracht — omdat ze voedsel naar burgers brachten. Palestijnse kinderen hebben kogels in hun schedels en jij komt weer aanzetten met Hamas?

Als je zo bang bent voor terroristen, waarom mogen IDF-soldaten onze grens over? Zat er een Hamasbasis in die kleuter? Nee? Ga iemand anders wijsmaken dat dit nog zelfverdediging is.

Genoeg genocide-onderzoekers zeggen dat er in Gaza een genocide plaatsvind t, maar de VVD weet het beter, hoor. Waarom gaat Brussel met de motherfucking Taliban om tafel om vluchtelingen tegen te houden? Of ben je geen terrorist meer wanneer je de staat zelf bent?

Ik kan beginnen over de migratieachtergrond van Ulysse — de beroepsracistenpleaser — maar dat is me te goedkoop. Natuurlijk begrijp ik de gedachte: wat u geschiedde, gun dat een ander ook. Alleen wordt die gedachte veel te vaak misbruikt als wapen, alsof iemand slechts ‘te gast’ is en dus uitsluitend dankbaar, stil en politiek onzichtbaar mag bestaan.

Zodra je kritiek hebt, moet je ineens volgens sommigen je bek houden als migrant. Daar pas ik voor. Ellian heeft net zoveel recht om een klootzak te zijn als iedere andere VVD'er. Het probleem is niet waar hij vandaan komt. Wat het probleem wel is: hij behandelt mensen die aan massaal geweld ontsnappen als een logistiek lek met een terroristisch luchtje eraan

Je moet echt veel te lang op die vergulde stok hebben gezeten om mensen die aan massaal geweld ontsnappen als een bedreiging te zien voor je eigen zaadbakje. Voor lawaaipapegaai Ellian is iedere Palestijn een verdachte, vreemde vogel—visum of geen visum. Je weet nooit helemaal zeker of die kutkoter met een kogel in de kop nog zomerschool bij Hamas volgt.

Helaas kunnen papegaaien alleen anderen napraten. Dat is hun enige trucje. Verder kunnen ze helemaal niet zoveel. Daarom ziet hij geen studenten, gezinnen of werknemers. Alleen andere vogels die zijn zonnebloemzaadjes willen stelen.