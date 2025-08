Tante Theodora: Een 'vent' met morele chlamydia Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 748 keer bekeken • bewaren

Dag vriendjes en vriendinnetjes, toeval of niet, vijftien kilo lichter dankzij de welriekende madenkolonie, die zich sinds kort onder mijn ribbenkast heeft genesteld, dus dank je wel, moeder natuur. Ik word een lekker wijf met een mooi lijf! Frans Timmermans zou een moord doen voor die ecologische Ozempic van me.

Over moorden gesproken, Tante Theodora gaat vandaag een puberale sadist opvoeden. Een luis in de pels is soms nuttig, maar als zo’n kriebelbeest zich nestelt bij het politieke kruis, is het tijd voor een intieme consultatie bij de GGD.

Sebastian Kruis, Europarlementariër met de empathie van een betonblok, twitterde dat het jammer was dat de trein niet dóórreed over een paar activisten. “Dan was er tenminste een happy ending.” Natuurlijk is Sebastian een mens — en juist daarom heeft hij de plicht zich niet te gedragen als een politieke soa. Maar dat is lastig als je lijdt aan morele chlamydia: geboren uit wrijving, maar alles wat je doet is etteren.

Maar wat doet de laffe hond? Hij verwijdert zijn tweet. “Vanwege cosmetische aard,” miauwt hij, met het moreel kompas van een lege aftershavefles. Ach gut, doen we aan kiekeboefascisme? Eerst een tweet erin om bloed te ruiken, dan ‘m eruit halen om te roepen: triggered liberals?!?

Hahaha, wat ben je toch een melkmuil, Bassie. Vissen naar reacties om jezelf te kietelen. Boze mensen zijn natuurlijk irrationeel, hè pop? Maar één tip van Tante Theodora: als je zo graag met de dood speelt, leer dan eerst wat het is om te leven met een geweten. Een Statenlid van jouw club heeft al iemand aangereden. Dus misschien eerst even dimmen met de doodswensen.

En weet je, van mensen die zo graag de erfenis van de kale en ondergetekende claimen, zou je toch denken dat ze iets geleerd hebben van onze dood. Maar misschien hebben ze dat ook wel. Ze gebruiken ‘m alleen als handleiding in plaats van als waarschuwing. Je hebt nooit in mijn testament gestaan, klootzak!

“We moeten de homo’s beschermen tegen de moslims.” Ons Orban is een veel betere onderdrukker, toch Bassie? Bij types zoals jij zijn homorechten geen principe maar promotiemiddel — bruikbaar zolang ze bruikbaar zijn, en meteen overboord zodra het doel is gediend.

En dan anderen uitmaken voor deugers? Kom nou. De PVV is de grootste virtue signalling-club van het Binnenhof. Met een vleugje gaslight, een wolkje slachtofferschap, en een flinke dot haat.

Jullie zijn grotere pinkwashers dan al die bedrijven die tijdens Pride een regenbooglogo op Instagram gooien en ondertussen geen reet doen voor hun eigen werknemers of een betere wereld. En dat is verdomme een prestatie.

Zelfs Saints & Stars had nog genoeg schaamte om níét te varen toen Het Parool bekendmaakte dat ze Indonesische en Filipijnse schoonmakers uitbuiten. Booking.com dreef wel mee, met hun grachtenboot vol PR-clichés — terwijl ze, net als jij, vrolijk meewerken aan genocide en zichzelf er daarna uit pinkwashen. Maar jij, Bassie, jij bent nóg erger. Want jij maakt er ook nog beleid van.

Dus Bassie, kleine virtue signaller van me, de volgende keer dat je de dood verheerlijkt voor een beetje aandacht, noem ons geen deugers — noem jezelf wat je bent: een mislukte zaadvlek in een slecht passend pak. Een man die graag met vuur speelt. Misschien hoop je wel dat anderen het vuile werk voor jou doen, zodat jij kan doen alsof jouw geweten schoon is.

Vrijheid van meningsuiting, zeg je? Jij gebruikt ‘m zoals een pyromaan een lucifer gebruikt: niet om licht te geven, maar om te zien hoe iets brandt dat niet van jou is. Je hoeft geen dader te zijn om medeplichtig te zijn, Bassie. Blaffende honden bijten niet, Bassie. Jij blaft alleen jouw roedel toe wie zij moeten verscheuren, zodat jij je poten niet hoeft vuil te maken.