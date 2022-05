Talpa wist al in 2018 van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 316 keer bekeken • bewaren

Dat John de Mol pas in april 2019 te horen kreeg over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, zoals hij in de veelbesproken uitzending van BOOS beweerde, is twijfelachtig. Al in 2018 is door een vrouw melding gemaakt bij Talpa van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt Nu.nl.

De melding werd gedaan ‘bij iemand van de productie van De Mols mediabedrijf Talpa’. Hoewel niet duidelijk is of deze melding hierna doorgespeeld is naar de hoogste baas, staat De Mol erom bekend elk aspect van zijn bedrijf nauwlettend in de gaten te houden. Daar komt bij dat de vrouw na haar klacht te horen kreeg ‘dat zij de zoveelste was in twee jaar tijd’.

In de The Voice-uitzending van BOOS zei De Mol in april 2019 voor het eerst van het grensoverschrijdend gedrag te horen hebben gekregen naar aanleiding van de misdragingen van zijn zwager en bandleider van het programma Jeroen Rietbergen. Tegen Rietbergen loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek, net als naar misbruik door coaches Ali B, Marco Borsato en regisseur Martijn N.

Ook de eerdere beweringen dat ITV, het mediaconcern dat The Voice overnam van Talpa, niet op de hoogte was van het misbruik, lijkt niet te kloppen. De melding die De Mol in 2019 naar eigen zeggen kreeg, kreeg hij in bijzijn van toenmalig werknemer Rick Brug, die nu voor ITV werkt.