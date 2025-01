Talpa is nu definitief de stem van verongelijkt Nederland Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 330 keer bekeken • bewaren

John de Mol draait hetzelfde publiek een rad voor ogen, dat door Geert Wilders electoraal wordt uitgebuit.

SBS6 en de andere kanalen van John de Mol's Talpa ontwikkelen zich steeds meer tot een bundeling van rechtse hetze-zenders. Dat blijkt uit de eerste uitzending van Nieuws van de Dag, een concurrent voor het Journaal, die tussen zes en zeven uur 's avonds de lucht in gaat. De redactie is gevormd in samenwerking met De Telegraaf en de naam is een verwijzing naar de neveneditie die dit dagblad tot het eind van de vorige eeuw uitgaf. In 1923 kocht Hak Holdert, de excentrieke eigenaar van De Telegraaf het toen nog gerenommeerde Nieuws van den Dag om het om te vormen tot een goedkope krant die voornamelijk bestond uit artikelen die ook in De Telegraaf hadden gestaan.

Dat zie je in de eerste editie van het tv-programma terug. De hand van De Telegraaf is sterk in de selectie van het nieuws te herkennen. Van berichtgeving is maar beperkt of geen sprake, wel van commentaar dat wordt gegeven door een stelletje usual suspects, die het (nog) tv-kijkend publiek van Goedemorgen Nederland en de talkshow van Sven Kockelmann herkent. Er werd overgeschakeld naar een kroeg van Heerlen-Noord waar de stamgasten hun trouw aan Geert Wilders beleden ondanks het feit dat hij al zijn beloftes aan hen heeft geschonden, het open houden van de spoedeisende hulp in het Zuyderland Ziekenhuis voorop. Wilders kreeg de kans niet en werd te veel tegengewerkt, zo analyseerden deze politiek bewuste Heerlenaren de situatie en dat kwam uitgebreid in beeld. Daarna vlaste Raymond Mens een beetje op het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten.

In de tweede helft van het programma kreeg Fidan Ekiz het woord. Zij hield een strafrede over het thema 'gezagscrisis'. Fidan ging er eens lekker voor zitten en gooide veel dingen op één hoop: relbewuste jongeren, aanvallen op hulpverleners, docenten die het niet meer over de Holocaust durfden te hebben en hele families die profiteren van het geld dat hun jongste telgen als uithaler of drugsrunner binnen brengen. "Waar zijn die ouders??", verzuchtte Fidan net als je rechtse oom op familiefeesten, en met die ouders moest het allemaal beginnen. Uiteraard bleef het bij vage beschuldigingen. Fidan noemde niet de namen van de scholen waar ze het niet over de Holocaust durfde te hebben. Niemand vroeg haar er naar. Het ging tenslotte niet om duiden, aanwijzen of benoemen maar puur om stemmingmakerij.

Het was duidelijk: de moslims, de lichtgetinten, de Nederlanders met een mediterrane achtergrond of hoe je ze ook wilt noemen, die hadden het gedaan. Zij vormen het grote gevaar in Nederland.

Daardoor krijgt Nieuws van de Dag hetzelfde ideologische gezicht als Vandaag Inside. Het is net als de krant van vroeger een afleggertje van de Telegraaf, op smaak gebracht met rechtse woede. Nederland heeft nu definitief zijn eigen Fox News gekregen, een zender die zich expliciet richt op verongelijkt Nederland en hetzelfde publiek een rad voor ogen draait als door Wilders electoraal wordt uitgebuit. John de Mol jr. ziet duidelijk brood in rechtse hetze-zenders. Gezien het huidige politieke klimaat waarschijnlijk terecht.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten niet dicht blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.