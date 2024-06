Talkshows jagen extreme denkbeelden over migratie aan Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 599 keer bekeken • bewaren

Enquêtebureau IPSOS ondervroeg in opdracht van de Volkskrant kiezers over de onderwerpen die hen bezighouden in het kader van de Europese verkiezingen. De 2205 deelnemers stellen dat woningaanbod, immigratie, oorlogen en klimaatverandering voor hen de belangrijkste onderwerpen zijn. In een toelichting verklaart IPSOS dat er op de gebieden van klimaat, natuur en immigratie sprake is van enorme polarisatie terwijl er ten aanzien van oorlog en defensie eensgezind overheerst. Tegelijkertijd zien meer kiezers dan voorheen dat de democratie en rechtsstaat bedreigd worden.

De onderzoekers merken op dat het voorleggen van stellingen aan ondervraagden niet automatisch een waarheid oplevert. Zo blijken mensen nuances aan te brengen die verloren gaan of in strijd zijn met de voorgelegde stelling. "Kiezers denken soms niet veel verder dan de betekenis van een enkelvoudige stelling. We kunnen er niet vanuit gaan dat kiezers zelf altijd de consequenties van iets zien. Het zou goed zijn als niet alleen politici, maar ook journalisten en stemhulpen zich hiervan bewust waren."

Bij Spraakmakers op NPO Radio 1 discussiëren mediamakers over de resultaten. Journalist Sjirk Kuijper van het christelijke Nederlands Dagblad zegt dat de media te gemakkelijk de schuld krijgen van de harde meningsvorming:

"Er wordt gewezen naar de invloed van de media. Ik spreek maar namens de kranten: wij doen ons best om feitelijke informatie te geven", aldus Kuijper. "Als ik naar mijn eigen kring kijk, zien zij de talkshows als de journalistiek. Maar daar wordt een toon gezet, wordt een beeld geschapen en gaat het om wie het hardst schreeuwt." Bovendien zou het tijdens de verkiezingstijd vooral zijn gegaan over migratie. "Wat ik het meest bedrieglijke vind, is dat het meer zou moeten gaan over arbeidsmigratie. Maar daar hakt BBB en VVD niet op, omdat hun achterban dat niet wil. En dus wordt de indruk gewekt asiel zo’n enorm probleem is." In vergelijking met andere Europese landen is Nederland namelijk helemaal niet "koploper" wat betreft opvang.

Henrike van Gelder, hoofdredacteur van onder meer KidsWeek, wijst op de enorme invloed van sociale media waar veel kiezers hun 'informatie' vandaan halen. Fotograaf Ilvy Njiokiktjien wijst er op dat bijvoorbeeld de rare praatjes van Baudet een heel groot bereik hebben onder jongeren.