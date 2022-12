Taliban voeren vrouwenonderdrukking verder op, nu ook verbod op werken voor ngo's

Sinds augustus vorig jaar zijn de moslimfundamentalisten systematisch bezig vrouwen hun rechten te ontzeggen. Zo mogen vrouwen zich houden aan strenge kledingvoorschriften en mogen ze geen parken of sportcentra bezoeken. Eerder deze week maakten ze bekend dat vrouwen en meisjes niet langer welkom zijn op de universiteit. Nu verbieden ze vrouwen te werken voor ngo's.

Lokale en internationale ngo's (niet-gouvernementele organisaties: organisaties die zich onafhankelijk van de overheid bezighouden met maatschappelijke kwesties) hebben het bevel gekregen om hun vrouwelijke medewerkers niet langer toe te laten om te komen werken. De verordening staat in een brief die vandaag is uitgestuurd door het ministerie van Economie. De verordening geldt "voor onbepaalde tijd". De taliban zeggen de beslissing te hebben genomen omdat sommige vrouwelijke werknemers zich niet hielden aan de opgelegde kledingvoorschriften.