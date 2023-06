Taliban? Nee, kapitalisme: 7000 jaar oude menhirs gesloopt om plaats te maken voor bouwmarkt • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 127 keer bekeken • bewaren

Het wordt in Frankrijk gezien als het zoveelste voorbeeld van de allesverwoestende macht van het kapitalisme. In Carnac, een plaats in Bretagne die wereldberoemd is vanwege prehistorische constructie, zijn 7000 jaar oude menhirs vernietigd om plaats te maken voor de bouw van een bouwmarkt. De minstens 38 menhirs, met een hoogte tot een meter, stonden net buiten het gebied dat door Unesco tot werelderfgoed is uitgeroepen.

Carnac is wereldberoemd vanwege de menhirs die in de omgeving die staan opgesteld in zorgvuldige geplande patronen. De plaats wordt wel het Franse Stonehenge genoemd. Archeologen zijn er nog niet achter waar de constructies precies voor dienden, maar waarschijnlijk hadden ze een spiritueel doel.

De bouwmarkketen, Mr Bricolage, had een bouwvergunning aangevraagd die aanvankelijk werd afgewezen maar bij een tweede poging werd toegekend. Volgens de gemeente is aan alle voorwaarden voldaan.

De toekomstige eigenaar van de winkel reageerde dat hij niet wist wat een menhir was, maar dat “je overal wel lage muurtjes kan vinden.” Koun Breizh, een lokale vereniging die zich inzet voor de bescherming van erfgoed, overweegt een klacht in te dienen. Op die manier wil de organisatie verhinderen dat de andere menhirs in de gemeente hetzelfde lot ondergaan. In de gemeente staan zo’n 3.000 menhirs in lange rijen achter elkaar, waarmee het een van de grootste verzamelingen van Europa is.

De regionale autoriteiten trachtten het gezichtsverlies te beperken met de constatering dat de archeologische waarde van de menhirs niet was vastgesteld. Volgens de gemeente had het gebied sowieso een commerciële bestemming.