Talentvolle mediamakers moeten liefdevol begrensd worden Opinie

Bram Bakker Publicist en voormalig psychiater

Er is een opvallende overeenkomst in alle geruchtmakende zaken van de afgelopen tijd waarin grensoverschrijdend gedrag centraal stond. Zowel bij The Voice, DWDD als Studio Sport gingen bekende mannen over de grenzen van collega’s en medewerkers die in de pikorde onder hen stonden. Maar daar is het me nu niet om te doen. Het gaat ook om de leidinggevenden die tekort schoten (en die niet zelden proberen achteraf hun straatje schoon te vegen). De mannen die worden beschuldigd waren succesvol, charmant en vanwege hun succes ook machtig. De leidinggevenden profiteerden mee van het succes dat de sterren ook hen brachten. Ze bedekten veel te veel met de mantel der liefde (nou ja, liefde…) en slagen er naderhand onvoldoende in te erkennen dat ze hebben gefaald als leidinggevende wanneer er weer een misstand naar buiten komt. Zoals afgelopen week bij NOS Sport.

Een jongetje dat heel goed kan voetballen heeft vaak zijn ouders als grootste fans. Niet zelden presteert het ventje iets waar zij voor zichzelf slechts van hebben gedroomd. Niks mis met ouders die supporter zijn van hun eigen kind, maar er is een risico dat nogal eens over het hoofd wordt gezien: dat je goed kunt voetballen maakt je nog niet tot een uitzonderlijk mens. En daar zie je het regelmatig misgaan; er wordt onvoldoende gecorrigeerd op gedrag dat los staat van het voetbaltalent. Onuitstaanbaar gedrag wordt door de vingers gezien, want het is zo’n uitzonderlijk talent. Praat eens met broertjes of zusjes van zo’n talent, je schrikt hoeveel aandacht die vaak mislopen.

In de begeleiding van topsporters is dat misschien wel het belangrijkste: de jongens en meisjes met talent toch met beide benen op de grond houden. Daar ging het dus mis met die grensoverschrijdende mediamannen. De leidinggevenden schoten tekort in wat je best een ouderrol zou kunnen noemen. ‘Liefdevol begrenzen’, daar ontbrak het aan.

Dit is geenszins bedoeld om het grensoverschrijdende gedrag goed te praten, maar wel een oproep aan alle managers, trainers, directeuren en coaches om hier veel scherper op toe te zien. En geen verstoppertje te spelen als je opzichtig hebt gefaald.