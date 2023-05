Tabaksindustrie probeert kinderen verslaafd te maken met vapes die eruitzien als speelgoed • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 197 keer bekeken • bewaren

De tabaksindustrie brengt e-sigaretten op de markt in vorm van cartoonfiguurtjes, dieren of bubbelthee. Via video’s van influencers worden de vapes gepromoot. “Het is duidelijk wat de nicotine-industrie ermee beoogt: jonge kinderen verslaafd maken aan nicotine”, schrijft TabakNee.

“Door van de e-sigaretten verzamelobjecten te maken, kunnen jongeren ook aangemoedigd worden om meerdere apparaten te kopen in plaats van één”, stelt de Tobacco Control. “Daarnaast kunnen deze vapes in het geheim gerookt worden, omdat het voor ouders en docenten niet duidelijk is dat het om e-sigaretten gaat.”

De verkoop van tabaksproducten aan minderjarigen is verboden, terwijl jongeren juist de interessantste doelgroep zijn voor sigarettenfabrikanten. Al vanaf hun elfde komen kinderen via e-sigaretten in contact met nicotineproducten, blijkt uit onderzoek.

De Europese Tabaksproductenrichtlijn verbiedt op kinderen gerichte marketing voor sigaretten. Maar bij nieuwe producten hebben de fabrikanten meer speelruimte. Om die reden heeft Nederland onlangs een verbod ingesteld op e-sigaretten met een smaakje. PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim wil nu ook nieuwe regels om vapes vermomd als kinderspeelgoed te verbieden. “Tijd om de richtlijn aan te passen en ook hier een eind aan te maken”, schrijft hij op Twitter.