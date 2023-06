Tabaksbestrijders vragen donateurs geld op te hoesten na breuk met kankerfonds • Nieuws • 13-05-2019 • leestijd 2 minuten • bewaren

© 2014-10-22 19:03:36 AMSTERDAM - Longartsen Wanda de Kanter (R) en Pauline Dekker in het Slotervaartziekenhuis. Wanda de Kanter en Pauline Dekker. De artsen dagen de staat voor de rechter om e

Longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker, oprichters van de website TabakNee verkeren in geldnood nadat KWF Kankerbestrijding eerder dit jaar de financiële hulp aan het duo tabaksbestrijders heeft stopgezet. Het kankerfonds ging over tot de opmerkelijke stap omdat de medici “te activistisch” zouden zijn in het bestrijden van de machtige tabaksindustrie. De artsen en hun Stichting Rookpreventie Jeugd werden ook geroyeerd als partner van de Alliantie Nederland Rookvrij.

De tabaksbestrijders zoeken nu steun van donateurs om hun gezondheidswerk voort te zetten. In een vurige oproep stellen ze onder meer dat de tabaksindustrie sociale media inzet om jongeren aan het roken te krijgen. De stervende rokers moeten immers vervangen worden door nieuwe klanten, dat is het bedrijfsmodel van de industrie die alleen al in Nederland leidt tot 20.000 doden per jaar:

"Help ons de achterkamertjespolitiek van de sjoemelende tabaksindustrie bloot te leggen! Bijna niemand begint te roken na zijn 25e. De tabaksindustrie verleidt daarom kinderen, pubers en jongvolwassenen tot een verslaving waarvan de vreselijke gevolgen pas later in hun leven zichtbaar worden. Dát is het bedrijfsmodel van de tabaksindustrie en daar strijden wij tegen. En dat kan alleen maar keihard. Want een verslaving is keihard. • Roken is vermijdbare doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. • Wekelijks steken honderden jongeren onder de 25 jaar hun eerste sigaret op. • Er zijn meer verkooppunten van sigaretten dan van brood en supermarkten verdienen er miljarden aan. • ‘Zien roken doet roken’ en stiekem staan heel veel idolen rokend op Instagram omdat ze worden omgekocht door de tabaksindustrie. • De tabaksindustrie spreekt cynisch van ‘replacement smokers’ – de nieuwe generatie rokers die dode rokers weer moet vervangen. Wij vertellen je graag zoveel meer, maar vragen je nu vooral om jouw steun. Doneer wat je kunt, elke euro is welkom in onze strijd."

De artsen hopen 100.000 euro op te halen om TabakNee, waar onder meer onderzoeksjournalisten graven naar de banden en methodes van de tabakslobby, in de lucht te kunnen houden.

De actie van de Alliantie Nederland Rookvrij tegen de tabaksbestrijders maakte eerder dit jaar bijtende commentaren los. Volkskrant-columniste Sheila Sitalsing wees er op dat het de felste bestrijders van de tabaksindustrie, zoals oud-minister Els Borst, zijn geweest die resultaten boekten en dat het activisten zijn die de politiek manen maatregelen te nemen:

"Dekker en De Kanter staan in een fraaie traditie van artsen die niet langer de ravage die anderen hebben aangericht willen opruimen. ‘Te activistisch’, noemde Alliantievoorzitter Floris Italianer hun opstelling evenwel. Het klonk als een vies woord. Hij klonk als een aanschuiver die is vergeten dat hij nooit aan tafel zou hebben gezeten zonder hun lef."