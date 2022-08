Tabak en alcohol veroorzaken bijna de helft van alle gevallen van kanker in de wereld

Roken en drinken zijn veruit de belangrijkste veroorzakers van kanker. Dat is vastgesteld via een omvangrijk academisch onderzoek waar vrijdag de resultaten van werden gepubliceerd in gezaghebbende wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. 44,4 procent van de onderzochte gevallen is te herleiden tot een zogeheten risicofactor. Die waren bijna allemaal toe te schrijven aan tabak, goed voor 33,9 procent, en alcohol dat in 7,4 procent van de gevallen een veroorzaker was. Ook overgewicht is een belangrijke factor. De veroorzakers zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 4,45 miljoen sterfgevallen.