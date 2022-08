Taakstraf voor terreurboer die troep op wegdek stortte

11 aug. 2022 - 18:27

Per 1 januari 2020 is in de Wegenverkeerswet een nieuw artikel (5a) in werking getreden, om het "strafgat" tussen zeer gevaarlijk rijgedrag mét resp. zónder ernstige gevolgen te overbruggen. (Zoals eerder al in de jurisprudentie roekeloos rijgedrag met een of meer doden ten gevolge als doodslag -via het begrip "voorwaardelijk opzet"- werd gekwalificeerd). Als levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel te duchten is, gaat het niet slechts om een overtreding, maar een misdrijf. Het storten van rotzooi op een rijksweg en het opzettelijk spookrijden e.d. lijken mij volledig hieronder te vallen. De onderhavige uitspraak zou in niet "falen van het rechtssysteem" willen noemen, maar de strafmaat vind ik wel bijzonder mild gezien alle omstandigheden. En ja, collectief straffen kan nu eenmaal niet. (En terecht, want dat zou heel erg gevaarlijke ontwikkelingen in gang kunnen zetten).