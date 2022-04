Taakstraf voor oud-lijsttrekker PVV in Rotterdam

Géza H., die in 2017 al na één dag door de PVV aan de kant werd gezet als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, is veroordeeld tot een taakstraf van dertig uur. De rechtsextremist heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie, meldt Rijnmond. Hij deed dat in een podcast van het extreemrechtse Erkenbrand.